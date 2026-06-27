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42.62 करोड़ के बैंक लोन में कथित धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, प्लांट-मशीनरी गायब होने की जांच शुरू

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में 42.62 करोड़ रुपये के बैंक ऋण से जुड़े कथित धोखाधड़ी और बंधक संपत्ति गायब होने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बैंक का आरोप है कि ऋण लेने वाली फर्म और उसके साझेदारों ने बैंक की अनुमति के बिना बंधक प्लांट, मशीनरी और स्टॉक को गायब कर करोड़ों रुपये के लोकधन को नुकसान पहुंचाया.

42.62 करोड़ रुपये के बैंक ऋण से जुड़ा कथित धोखाधड़ी मामला: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दि नैनीताल बैंक लिमिटेड की सिविल लाइंस शाखा से जुड़े 42.62 करोड़ रुपये के ऋण मामले में कथित धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला सामने आया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने संबंधित फर्म, उसके साझेदारों तथा अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बैंक ने लगाया ये आरोप: मामले में दि नैनीताल बैंक की रुद्रपुर शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं अधिकृत हस्ताक्षरी अपूर्व पाण्डेय ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दाखिल किया था. इसमें आरोप लगाया गया कि-

वर्ष 2017 में एक ऑटो टेक कंपनी को कार्यशील पूंजी, प्लांट एवं मशीनरी तथा अन्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न ऋण खातों के माध्यम से कुल 42.62 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था. ऋण की नियमित अदायगी नहीं होने के कारण 29 दिसंबर 2019 को सभी ऋण खाते एनपीए घोषित कर दिए गए.

इसके बाद बैंक ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू की. जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद 15 मार्च 2024 को बैंक को बंधक संपत्तियों पर भौतिक कब्जा लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई. बैंक के अनुसार 18 जून 2024 को अधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबंधक और ऋण वसूली टीम जब फैक्ट्री परिसर में कब्जा लेने पहुंचे, तो वहां बंधक रखे गए प्लांट, मशीनरी और स्टॉक मौके पर नहीं मिले.