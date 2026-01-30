ETV Bharat / state

कोटा में पुलिसकर्मी समेत गिरोह का सनसनीखेज मामला: अपहरण, मारपीट कर डेढ़ लाख मांगे

कोटा में एक पुलिसकर्मी सहित 5-6 लोगों ने एक शख्स का अपहरण कर मारपीट की, डेढ़ लाख की मांग की और उसका बैग लूट लिया.

आरकेपुरम थाना (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 1:52 PM IST

कोटा: शहर के आरकेपुरम थाने में एक पुलिसकर्मी के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले में पुलिसकर्मी के साथ चार-पांच अन्य लोग शामिल बताए जा रहे हैं. आरोप है कि परिवादी से एक बैग छीनकर पुलिसकर्मी व उसके साथी फरार हो गए. इससे पहले उसे एक गाड़ी में बैठाकर अज्ञात जगह ले जाया गया, जहां उसे बंधक बनाया गया और मारपीट की गई. साथ ही पैसे के लिए धमकाया भी गया. पुलिसकर्मी की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. पुलिस ने अपहरण, बंधक बनाने और लूट संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. परिवादी के लूटे गए बैग में कपड़े, नकदी और सोने-चांदी के गहने थे.

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना था कि घटनाक्रम 20 जनवरी का है और इस संबंध में 27 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक (प्रथम) योगेश शर्मा को सौंपी गई है. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी अभी पहचाना नहीं गया है, क्योंकि परिवादी केवल पुलिस की वर्दी में एक आरोपी के होने की बात कह रहा है. ऐसे में जांच-पड़ताल की जा रही है. दूसरी ओ पुलिस उप अधीक्षक (प्रथम) योगेश शर्मा का कहना है कि इस मामले में पहले परिवादी के न्यायालय में बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जिले के घाटोली चेचट निवासी राजेश कुमार सेन ने मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने बताया कि वह अपने मित्र ललित शर्मा के साथ मोटरसाइकिल से 20 जनवरी को कोटा आया था. यहां उसका पुराने मित्र झालावाड़ जिले के अकलेरा निवासी राजेंद्र पारेता से प्रताप पैलेस रंगबाड़ी में मिलना हुआ, जहां राजेंद्र का दोस्त जीतू भी मौजूद था. इसके बाद राजेंद्र के साथ एक बैग विजय माली को देने के लिए बाइक से कोटा विश्वविद्यालय के नजदीक गया, जहां विजय और रियांश सुमन आए हुए थे. तभी एक सफेद स्कूटर पर दो लोग सवार आए, जिनमें से एक पुलिसकर्मी था.

उन्होंने राजेंद्र और उसे रोक लिया, बैग जांचा और पुलिसकर्मी ने धमकाते हुए मुकदमा न दर्ज करने के एवज में डेढ़ लाख रुपए की मांग की. इसके बाद राजेंद्र पारेता को पैसे लेने भेज दिया गया. इस बीच वहां एक सफेद कार में कुछ लोग आए, जिन्होंने उसे कार में बैठा लिया और बैग इनसे छीन लिया. यह लोग उसे अनंतपुरा, गोबरिया बावड़ी अंडरपास होते हुए एक सुनसान जगह ले गए. उसे बारां रोड फोरलेन हाईवे होते हुए नान्ता के नजदीक छोड़ दिया और मारपीट कर भगा दिया. इसके बाद राजेश कुमार सेन ने बताया कि उसने अपने दोस्त ललित को बुलाया और बड़ी मुश्किल से वहां से निकलकर आया. उनका यह भी कहना है कि उन्हें शक है कि विजय माली और अन्य लोगों ने मिलकर ही यह घटना अंजाम दी है. ऐसे में उन्होंने अज्ञात पुलिसकर्मी और विजय माली सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

