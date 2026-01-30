ETV Bharat / state

कोटा में पुलिसकर्मी समेत गिरोह का सनसनीखेज मामला: अपहरण, मारपीट कर डेढ़ लाख मांगे

आरकेपुरम थाना ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के आरकेपुरम थाने में एक पुलिसकर्मी के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले में पुलिसकर्मी के साथ चार-पांच अन्य लोग शामिल बताए जा रहे हैं. आरोप है कि परिवादी से एक बैग छीनकर पुलिसकर्मी व उसके साथी फरार हो गए. इससे पहले उसे एक गाड़ी में बैठाकर अज्ञात जगह ले जाया गया, जहां उसे बंधक बनाया गया और मारपीट की गई. साथ ही पैसे के लिए धमकाया भी गया. पुलिसकर्मी की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. पुलिस ने अपहरण, बंधक बनाने और लूट संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. परिवादी के लूटे गए बैग में कपड़े, नकदी और सोने-चांदी के गहने थे. शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना था कि घटनाक्रम 20 जनवरी का है और इस संबंध में 27 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक (प्रथम) योगेश शर्मा को सौंपी गई है. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी अभी पहचाना नहीं गया है, क्योंकि परिवादी केवल पुलिस की वर्दी में एक आरोपी के होने की बात कह रहा है. ऐसे में जांच-पड़ताल की जा रही है. दूसरी ओ पुलिस उप अधीक्षक (प्रथम) योगेश शर्मा का कहना है कि इस मामले में पहले परिवादी के न्यायालय में बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.