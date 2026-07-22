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''राहुल गांधी पर PM की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज होना चाहिए'- अंबाला में बोले अनिल विज

अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष राहुला गांधी पर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज कराने की मांग की.

DEMAND FOR FIR ON RAHUL GANDHI
कैबिनेट मंत्री अनिल विज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 22, 2026 at 1:50 PM IST

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अंबालाः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अतिसुरक्षित इलाके में स्थित पीएम नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था. इसको लेकर भाजपा नेताओं में आक्रोश व्याप्त है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में गुस्से में लाल पीले होते हुए तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए."

'उसको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए': उन्होंने कहा कि "ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी अगर बात करना चाहते हैं तो संसद जांए और बात करें. कौन रोकता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो हाई सिक्योरिटी जोन है. मौका का फायदा उठाकर वहां पर कोई गलत आदमी भी आ सकता है. कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है. इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा. उसको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए."

नेता प्रतिपक्ष राहुला गांधी पर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज कराने की मांग (ETV Bharat)

'नीट पेपर लीक की सबूत सुरक्षा एजेंसियों को दें': समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर नीट का एग्जाम नाकामयाब रही है और उन्होंने नीट पेपर लीक मामले ने बीजेपी के कईं नेताओं पर धांधली में शामिल होने का आरोप लगाए हैं. इसपर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "नीट पेपर लीक की सुरक्षा एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं. अगर किसी के पास सबूत है तो उसका स्वागत है. वो एजेंसियों को दें सकता है."

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अनिल विज का राहुल गांधी पर हमला
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