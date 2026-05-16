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मुंबई की महिला वकील से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी दी

दरगाह पुलिस में पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

LURED A FEMALE LAWYER, PHYSICAL ABUSE PRETEXT MARRIAGE
पुलिस थाना दरगाह. (ETV Bharat ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 7:38 PM IST

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अजमेरः मुंबई की एक महिला वकील से शादी का झांसा देकर अजमेर बुलाकर होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के साथ उसकी 5 वर्ष की बेटी से मारपीट भी की है. दरगाह पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरगाह थाना प्रभारी दिनेश कुमार जीवनानी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों की तथ्यात्मक जांच की जा रही है. पीड़िता ने दरगाह थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मुंबई की रहने वाली है. पेशे से वह वकील है और कई वर्षों से वकालत कर रही है. पुलिस को दी गई शिकायत में उसने बताया कि नागौर के रहने वाले युवक से उसकी जान पहचान थी. युवक ने उसे शादी का झांसा देकर अजमेर बुलाया. यहां आरोपी ने उसे एक होटल में ठहराया, जहां उसने 4 और 5 मई शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए.

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शादी की बात पर मुकराः उसने बताया कि वह युवक पर भरोसा करने लगी थी और उसको विश्वास था कि युवक उससे शादी करेगा. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब आरोपी से उसने शादी के लिए कहा तो उसका मिजाज ही बदल गया और वह आक्रमक हो गया. आरोपी ने होटल में जो कुछ हुआ वह किसी को नहीं बताने के लिए कहते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी. साथ ही गाली गलौच करते हुए शादी करने से इनकार कर दिया. साथ ही यहां से चुप चाप वापस मुम्बई लौट जाने के लिए भी कहा. पीड़िता का यह भी आरोप है कि इस पूरे घटना क्रम के बारे में आरोपी की मां को भी सब कुछ पता था, लेकिन बेटे की करतूत को रोकने के बजाय वह उसे सहयोग करती रही. पुलिस को पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसकी 5 वर्ष की बेटी के साथ भी मारपीट की.

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