50 लाख की फिरौती का मास्टरमाइंड निकला ट्रिपल मर्डर का फरार आरोपी, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर

अनूपगढ़: शहर के एक कपड़ा व्यापारी से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को शनिवार को अनूपगढ़ न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पूछताछ में सामने आई जानकारी ने पुलिस को भी चौंका दिया है. थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि 12 फरवरी को मुख्य आरोपी महकदीप सिंह ने अपने रिश्तेदार जगदीप सिंह के मोबाइल इंटरनेट का उपयोग कर व्यापारी को कुख्यात नाम कार्तिक जाखड़ के नाम से धमकी दी और 50 लाख रुपये की मांग की. जब व्यापारी ने फोन स्विच ऑफ कर लिया तो अगले दिन उसके पिता को कॉल कर धमकी दी गई. 17 फरवरी को व्यापारी की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर एएसआई लालचंद शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और तीन दिन के भीतर महकदीप सिंह, अमरीक सिंह और जगदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. इसे भी पढ़ें- लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया तरीका: आम लोग बने कूरियर, फिरौती की रकम ऐसे लगा रहे ठिकाने