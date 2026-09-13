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आर्थिक मदद के नाम पर ठगी, फ्लैट देने के नाम पर लिए 39 लाख! जानें, पूरा मामला

रांची में कारोबार और फ्लैट के नाम पर ठगी और जालसाजी की मामला सामने आया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

A case of alleged fraud and forgery come to light at Kotwali police station in Ranchi
रांची का कोतवाली थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 12:48 AM IST

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रांचीः राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में 80.60 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला सामने आया है. इस मामले में डॉ. दिवेश कुमार भगत के लिखित आवेदन पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

व्यावसायिक ऋण के नाम पर 41.60 लाख लेने का आरोप

प्राथमिकी में डॉ. दिवेश कुमार भगत ने आरोप लगाया है कि उनके रिश्तेदार निखिल कुमार और उसकी पत्नी बबीता गुप्ता ने व्यवसाय बढ़ाने के नाम पर उनसे और उनकी पत्नी शालिनी भगत से आर्थिक मदद मांगी थी. शिकायत के अनुसार पारिवारिक संबंधों पर भरोसा करते हुए उन्होंने कुल 41 लाख 60 हजार रुपये बबीता गुप्ता के फर्म और संबंधित लोगों को दिए.

आवेदन में बताया गया है कि इस राशि में 30 लाख रुपये बैंक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभिन्न बैंक के खातों से आयुष इंटरप्राइजेज के खाते में भेजे गए. इसके अलावा अलग-अलग तारीखों में 11 लाख 60 हजार रुपये नकद दिए जाने का भी दावा किया गया है.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर आरोपी पक्ष की ओर से टालमटोल की जाती रही. प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि रकम लौटाने के बजाय शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धमकी दी गई और पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों का भय दिखाकर मुकदमे में फंसाने की बात कही गई.

इन पर दर्ज हुई एफआईआर

आरोपियों में निखिल कुमार, उसकी पत्नी बबीता गुप्ता, गोपाल प्रसाद गुप्ता, पदम लाल गुप्ता, रेनू गुप्ता और संजीत कुमार सिंह शामिल हैं. प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 318(4) और 61(2) लगाई गई है. ये मामला 12 सितंबर 2026 को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया.

फ्लैट और टावर निर्माण के नाम पर 39 लाख लेने का आरोप

शिकायत में दूसरा गंभीर आरोप हजारीबाग स्थित न्यू होम्स के टोप्पीदी केशव टावर से जुड़ा है. प्राथमिकी के अनुसार निखिल कुमार, जो M/s New Homes का संचालक बताया गया है, ने फ्लैट/भवन निर्माण के नाम पर शिकायतकर्ता से 39 लाख रुपये लिए. इसके बदले शिकायतकर्ता को ग्राउंड फ्लोर में 2600 वर्गफीट व्यावसायिक जगह, दूसरे तल पर 1540 वर्गफीट आवासीय जगह और दो पार्किंग स्पेस आवंटित किए जाने की बात कही गई. प्राथमिकी में पार्किंग की संख्या 01, 05, 06 और 07 का उल्लेख है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि लंबे समय तक प्रोजेक्ट में अड़चन का हवाला देकर मामले को टाला जाता रहा.

फर्जी अलॉटमेंट लेटर देने का भी आरोप

मामले में जालसाजी का आरोप भी लगाया गया है. शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें 21 जनवरी 2014 का फर्जी अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था. इसके बाद निखिल कुमार ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति से संबंधित लेनदेन किए. प्राथमिकी में गोपाल प्रसाद गुप्ता, पदम लाल गुप्ता, रेनू गुप्ता और संजीत कुमार सिंह को भी इस पूरे मामले में सह-आरोपी बनाया गया है. दस्तावेज में इन सभी के नाम, रिश्तेदारों के नाम और पते दर्ज किए गए हैं.

11 अप्रैल 2023 के एग्रीमेंट का भी जिक्र

शिकायत में 11 अप्रैल 2023 को किए गए एक एग्रीमेंट का भी उल्लेख है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूर्व में किए गए समझौते/इकरारनामा के बावजूद बाद में संपत्ति से संबंधित अलग व्यवस्था की गई और उन्हें फ्लैट तथा अन्य संपत्ति देने का आश्वासन दिया गया. प्राथमिकी में इसी क्रम में दस्तावेजों और संपत्ति के आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्राथमिकी में सब-इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार राय को मामले का अनुसंधान अधिकारी बनाया गया है.

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