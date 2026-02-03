ETV Bharat / state

राजधानी जयपुर में जान बचाकर भागते युवक पर फायरिंग, हथियार लेकर दौड़ते दिखे बदमाश

मानसरोवर इलाके में आपसी रंजिश और रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद में वारदात. जांच में जुटी पुलिस.

Jaipur Commissionerate
जयपुर कमिश्नरेट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया. हथियार के साथ आए बदमाशों ने पीछा कर युवक पर दौड़ते हुए फायरिंग की और भाग निकले. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हथियार लेकर भागते नजर आए. घटना मानसरोवर के शिप्रा पथ थाना इलाके में सोमवार रात की है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान की. उनकी तलाश जारी है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि पुरानी रंजिश और रुपए के लेनदेन के विवाद में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया. इस दौरान पीड़ित ने दौड़कर अपनी जान बचाई. गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं.

हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज: शिप्रा पथ थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है. उनका कहना है कि पीड़ित ऋतिक मानसरोवर इलाके में घूम रहा था. तभी अशोक, रवि पंडित, शशांक और उसके साथियों ने पीछा किया. वह बचने को एक कैफे तक पहुंचा, जहां बदमाशों ने उसकी ओर दौड़ते हुए फायरिंग की. गनीमत रही कि उसे गोली नहीं लगी.

पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी : प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि रवि पंडित मानसरोवर और अशोक डागर चंदवाजी का हिस्ट्रीशीटर है. शशांक पर भी कई मुकदमे हैं. ऋतिक का गाड़ियों का काम है. उसका और अशोक का रुपए के लेनदेन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है. इसी बात को लेकर सोमवार रात यह वारदात हुई. आरोपी फायरिंग के बाद गाड़ी लेकर भाग निकले. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

