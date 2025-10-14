हिमाचल में गोली मारकर किया हिरण का शिकार? पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया
रंगड़ में कक्कड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने दो लोगों से इस मामले में पूछताछ की है.
हमीरपुर: उपमंडल सुजानपुर के तहत आने वाली रंगड़ पंचायत में जंगली जानवर कक्कड़ (हिरण की प्रजाति) की मौत का सामने आया है. गोली लगने से कक्कड़ की मौत का अंदेशा जताया जा रहा है. दो लोगों पर इसे मारने के आरोप लगाए गए हैं.
कक्कड़ के शरीर पर गहरे घाव भी पाए गए हैं. प्रथम दृष्टया में कक्कड़ की मौत गोली लगने से ही प्रतीत हो रही है. पुलिस ने दोनों आरोपितों को पुलिस थाना सुजानपुर तलब पूछताछ की है. वहीं, मृतक कक्कड़ के शव का सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उपरांत ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी. मृतक कक्कड़ एक परिवार के आंगन में मिला है, ऐसे में मामले काफी संगीन बना हुआ है. कक्कड़ की मौत से पहले गांव में गोली चलने की आवाज भी सुनी गई थी. इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि मौत शायद गोली लगने से हुई है.
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि 'जंगली जानवर को मारने के मामले में दो लोगों के खिलाफ वन विभाग की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है. लाइसेंसी गन से कक्कड़ की हत्या करने का आरोप लगा है. मृतक जानवर का पोस्टमार्टम करवाया गया है. इस मामले में स्थानीय लोगों से भी पूछताछ जारी है.'
गांव में गोली चलने की आई थी आवाज
जानकारी के मुताबिक रविवार को दिन के समय रंगड़ क्षेत्र के जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. गोली चलने की आवाज सुनकर जब पंचायत प्रतिनिधि ने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि कोई अवैध शिकार हो रहा है. कुछ साक्ष्य जुटाने के बाद वन विभाग के वन खंड अधिकारी को सूचित किया. इसके बाद बीओ और फॉरेस्ट गार्ड ने जब बताई गई लोकेशन पर दबिश दी तो कक्कड़ मृत हालत में एक परिवार के आंगन में पड़ा हुआ मिला. ऐसे में जब उन्होंने संबंधित कथित आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इसे कुत्ते ने दौड़ा रखा था. हालांकि विभाग ने अपनी कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचित किया और दो लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस को दी है. यदि पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई तो पुलिस वाइल्ड लाइफ एक्ट में मामला दर्ज कर सकती है.
