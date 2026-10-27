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पलामू में नवजात का शव फेंकने के मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हो सकता है मुकदमा! जानें, क्या हैं कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

पलामूः जिला में आवारा कुत्ते के द्वारा नवजात के शव को लेकर घूमने की घटना बेहद ही शर्मनाक है. यह घटना पलामू के निजी अस्पतालों की लापरवाही और उनके व्यवस्थाओं की कहानी बता रही है.

पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मंगलवार को एक आवारा कुत्ता नवजात के शव को लेकर घूम रहा था. इस घटना के तार मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल से कुछ दूर पर संचालित एक निजी अस्पताल से जुड़ा था.

प्रशासनिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि नाबालिग लड़की के द्वारा बच्चे को जन्म दिया गया और दो महिलाओं के द्वारा नवजात को पोस्टमार्टम हाउस में फेंका गया था. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि नवजात को जिंदा हालत में फेंका गया था या मृत हालत में फेंका गया था.

नवजात का शव बरामद होने के मामले में कई कानूनी प्रावधान हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना है. नवजात के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाना है. हालांकि पलामू के घटना में नवजात के शव को बरामद नहीं किया जा सका. नवजात को लेकर कई स्तर पर आवाज उठाने वाली और उनके संरक्षण को लेकर कार्य करने वाली जर्मो एक्टिविस्ट मोनिका आर्य ने बताया कि यह बेहद ही गंभीर मामला है.

मोनिका आर्य बताती हैं कि प्रथम दृष्टया ये बीएनएस की धारा 94 का मामला बनता है, क्योंकि जब नवजात को देखा गया वह मृत था. पूरे मामले में फिर होना चाहिए और शव बरामद होने के बाद पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ताकि मौत के वास्तविक कारणों को पता लगाया जा सके. शव को फेंकने में जिन लोगों ने भी भूमिका निभाई है उनके खिलाफ भी प्राथमिकी होनी चाहिए. नवजात के माता-पिता और उनसे जुड़े लोगों पर भी मामले दर्ज होने का प्रावधान है.

इस घटना में अगर मां नाबालिग है तो किन परिस्थितियों में उसके साथ यह घटना हुई है उसको ध्यान में रखकर एफआईआर हो सकता है लेकिन नाबालिग से कहीं अधिक उसका बच्चा संवेदनशीलता की श्रेणी में होता है. नाबालिग के साथ दुष्कर्म या यौन शोषण हुआ है या कुछ और मामला है इस बात को ध्यान में रखकर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.