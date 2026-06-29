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पुलभट्टा में लैंड फ्रॉड, 1 करोड़ रुपए लेकर रजिस्ट्री से मुकरने का आरोप, हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी

जमीन खरीद-फरोख्त का ये मामला उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित पुलभट्टा इलाके का है, पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच कर रही है

PULBHATTA LAND FRAUD CASE
जमीन की खरीद-फरोख्त में विवाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 29, 2026 at 2:07 PM IST

4 Min Read
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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जमीन का सौदा होने के बाद एक करोड़ रुपये बयाने के रूप में लेने के बावजूद विक्रेताओं ने न तो रजिस्ट्री की और न ही पैसा लौटाया. विरोध करने पर पीड़ित और उसके साथी के साथ मारपीट कर हथियारों के बल पर जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सवा हेक्टेयर भूमि खरीद में विवाद: उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े एक करोड़ रुपये के लेनदेन का मामला अब आपराधिक विवाद में बदल गया है. लालपुर महाराजपुर रोड निवासी मोहम्मद तकी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 में ग्राम बरा स्थित करीब 1.226 हेक्टेयर भूमि का सौदा 27 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से तय हुआ था. इस सौदे में एक मिडिएटर के माध्यम से भूमि स्वामियों से संपर्क कराया गया और 30 मार्च 2024 को तहसील किच्छा में दोनों पक्षों के बीच ई-स्टाम्प पर बाकायदा इकरारनामा तैयार कर नोटरी करायी गयी.

एक करोड़ रुपये लेकर रजिस्ट्री से मुकरने का आरोप: तहरीर के अनुसार, सौदे के तहत एक करोड़ रुपये बतौर बयाना दिए गए, जिसमें आठ लाख रुपये नकद तथा 92 लाख रुपये आरटीजीएस और चेक के माध्यम से भुगतान किए गए. इकरारनामे में 30 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्री कराने की तिथि निर्धारित की गई थी. पीड़ित का कहना है कि वह निर्धारित शर्तों के अनुसार शेष धनराशि देकर रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार था, लेकिन आरोपित पक्ष लगातार टालमटोल करता रहा और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए.

विरोध करने पर हथियारों के बल पर जान से मारने की धमकी: पीड़ित ने आरोप लगाया कि कई बार संपर्क करने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो वह अपने भाई और मिडिएटर के साथ आरोपितों के घर पहुंचा. वहां मौजूद लोगों ने कथित रूप से गाली-गलौज शुरू कर दी और घर में बंधक बनाने की कोशिश की. तहरीर के मुताबिक, एक आरोपी राइफल, दूसरा 315 बोर का तमंचा और तीसरा तलवार लेकर आ गया. आरोप है कि सभी ने मिलकर पीड़ित और उसके साथी के साथ मारपीट की तथा हथियार तानकर रजिस्ट्री की मांग करने पर जान से मारने की धमकी दी.

पीड़ित का कहना है कि किसी तरह जान बचाकर वह वहां से निकला और घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया: इस संबंध में पुलभट्टा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप मिश्रा ने बताया कि-

प्राप्त तहरीर और घटना में अंकित तारीखों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
-प्रदीप मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक, पुटभट्टा थाना-

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