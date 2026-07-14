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प्रॉपर्टी डीलर को नशीला पदार्थ पिला बनाया अश्लील वीडियो, 25 लाख वसूलने की कोशिश, महिला समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज

महिला ने बहाने से घर बुलाया. दो युवकों ने पीड़ित से मारपीट की और वीडियो बना लिया, जिसे वायरल की धमकी देकर 25 लाख मांगे.

Chittorgarh Sadar Police Station
चित्तौड़गढ़ सदर थाना (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: शहर में ब्लैकमेल कर वसूली के प्रयास का मामला सामने आया है. सदर थाना क्षेत्र की कृष्णा विहार कॉलोनी में निर्माण कार्य करा रहे प्रॉपर्टी डीलर को पहले नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया. फिर उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर 25 लाख रुपए की मांग की गई. पीड़ित की शिकायत पर सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

साइट विजिट के बहाने घर बुलाया: चित्तौड़गढ़ सदर थाने के एएसआई जगदीश चारण ने बताया कि थाने पर संगम रोड निवासी अंकुर अजमेरा ने रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि वह प्रॉपर्टी का काम करता है. 4-5 दिन से उसके पास एक महिला के फोन आ रहे थे. महिला मकान खरीदने की बात कर रही थी. वीडियो कॉल भी कर रही थी. सोमवार को महिला ने साइट विजिट के बहाने उसे घर बुलाया. वहां पहुंचने पर महिला ने कोल्ड ड्रिंक दी. उसे पीते ही प्रार्थी को चक्कर आने लगे. इसी दौरान महिला ने उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी. तभी 2 अज्ञात युवक कमरे में घुसे और महिला को दूसरे कमरे में ले गए.

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मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए: रिपोर्ट के बताया कि दोनों युवकों ने अंकुर से मारपीट की. कपड़े फाड़ कर नंगा किया. उसका वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 25 लाख रुपए की मांग की. आरोपियों ने अंकुर का मोबाइल भी छीन लिया. उसके मित्र राजेश डाड को फोन कर रुपए मंगवाने की कोशिश की.

मौका पाकर भागा पीड़ित: इसी बीच राजेश को शक हुआ और उसने साइट के लोगों को अंकुर को ढूंढ़ने भेजा. मौका देख कर आरोपी अंकुर का फोन देकर बाहर निकले तो वह भी वहां से भाग निकला और सीधे थाने पहुंचकर शिकायत की. मारपीट में अंकुर के कपड़े फट गए और नाक से खून निकला, जिसे उसने सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा. सदर पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया.

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वीडियो डिलीट कराने की प्रक्रिया: पुलिस अब आरोपी महिला और दोनों अज्ञात युवकों की तलाश में जुटी है. आरोपियों के मोबाइल से वीडियो डिलीट करवाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. अनुसंधान अधिकारी एएसआई जगदीश चारण ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पीड़ित के बयानों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

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