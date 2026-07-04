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थाने में दलित युवक से मारपीट, चितावा के तत्कालीन थानाधिकारी और तीन पुलिस​कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज

कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के चितावा के तत्कालीन थानाधिकारी और 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 जनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. चितावा थाने में दर्ज मामले में पुलिसकर्मियों पर थाने में दलित समाज के युवक को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखने ओर उससे मारपीट का आरोप है. पिटाई से युवक के कान का पर्दा फट गया था. कोर्ट के आदेश पर चितावा थाने में मामला दर्ज किया गया है. एएसपी विमल नेहरा ने बताया कि कुचामन ACJM न्यायालय के आदेशानुसार नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है. इस मामले की जांच मकराना के सीओ विक्की नागपाल करेंगे.

परिवादी के वकील तेजपाल पुरी ने बताया कि घाटवा निवासी विजय कुमार मेघवाल ने चितावा के तत्कालीन थानाधिकारी तेजाराम, पुलिसकर्मी इंद्राज मीणा, जितेंद्र, हेमराज एवं तीन अन्य के खिलाफ धारा 116, 117 (2), 125, 127, 129, 351(2), 351(3),61 बीएनएस सपठित धारा 3 (5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कराया है. पीड़ित विजय ने बताया कि उसका भाई बलजीत मेघवाल मजदूरी के बकाया पैसे मांगने गया था, तब रामसिंह एवं उसकी पत्नी ने बलजीत के साथ संगीन मारपीट की. उसे जातिसूचक गालियां दी. इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने बलजीत चितावा थाने पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और थाने से भगा दिया.