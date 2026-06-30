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देहरादून में स्कूल निदेशक पर लाखों की रकम के गबन का आरोप, पत्नी समेत दर्ज हुआ मुकदमा

मुंजाल एस्टेट रामगढ़ शीशमबाड़ा शिमला बायपास पर स्थित दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमार मुंजाल ने मुकदमा दर्ज कराया है

EMBEZZLEMENT AT DEHRADUN SCHOOL
डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 30, 2026 at 8:53 AM IST

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देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एस्टेट रामगढ़ शिमला बाईपास पर स्थित दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक पर 70 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है. आरोप है कि निदेशक ने मनमर्जी से स्कूल में अपनी पत्नी समेत अन्य स्टाफ को नौकरी पर रखा और उनके एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए. साथ ही स्कूल में कई फर्जी बिल लगाकर पैसे हड़पने का आरोप है. अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर कोतवाली पटेल नगर में निदेशक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

स्कूल निदेशक पर लाखों रुपए के गबन का आरोप: जानकारी के अनुसार मुंजाल एस्टेट रामगढ़ शीशमबाड़ा शिमला बायपास पर स्थित दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमार मुंजाल ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने राजीव सिंघल को साल 2022 में निदेशक नियुक्त किया था. उनका कार्य संस्था का संचालन करना, कर्मचारियों का वेतन बनाना और अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर उनके हस्ताक्षर के चेक से सभी कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में ट्रांसफर करना था.

अध्यक्ष ने अपनी शिकायत में लगाए ये आरोप: साल 2022 में मुंजाल का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिस कारण वह चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती हुए. दोनों आंखों का ऑपरेशन कराया. इसके बाद अगस्त 2022 में गंभीर बीमारी के चलते उन्होंने राजीव गांधी कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में इलाज कराया. स्वास्थ्य लाभ पाने में उन्हें लगभग डेढ़ साल का समय लग गया. इस कारण वह अपनी संस्था में जाकर वित्तीय लेखा-जोखा नहीं देख पाए.

अपने नाते-रिश्तेदारों को नौकरी पर रखकर लाखों का गबन करने का आरोप: वापस लौटने पर उन्हें पता चला कि राजीव सिंघल ने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों, उनके माता-पिता, अध्यापकों और संस्था से जुड़े अन्य लोगों को खुद को संस्था में भागीदार बताया. जून 2026 में उन्होंने वित्त एवं प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच की, तो पता चला कि निदेशक ने आलोक शर्मा, दीपा भटनागर, मान्या, रमा सिंघल, पंकज, खुशी, आशीष सिंह और राजकुमार यादव को नौकरी पर रखा. उन्हें 57 लाख 66 हजार रुपए संस्था के खाते से वेतन अदा किया गया. स्टाफ में निदेशक राजीव सिंघल की पत्नी रमा सिंघल भी शामिल है, जिसे 50 हजार रुपए मासिक वेतन पर रखा गया था. राजीव सिंघल से नियुक्ति आदेश, हाजिरी रजिस्टर और सेवा डीटेल की जानकारी मांगे तो उपलब्ध नहीं कर पाया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: वहीं राजीव सिंगला ने 25 अगस्त 2022 को 69 हजार रुपए का एक बिल शुभ टेंट डेकोरेटर के नाम प्रस्तुत किया कि उनके जन्मदिन पर स्कूल में 200 लोगों का खाना पीना किया गया. जबकि उनकी जन्मतिथि 26 नवंबर 1955 है. इस प्रकार शुभ टेंट डेकोरेटर के साथ मिलीभगत कर फर्जी रसीद बनाई. साथ ही हर महीने धर्मपुर स्थित सुविधा स्टोर के बिल लगाए गए जिसमें रोजमर्रा की घर की चीज खरीदने दर्शायी गई, जिसका उपयोग स्कूल में नहीं होता है.

: कोतवाली पटेल नगर प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया है कि-

स्कूल के अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमार मुंजाल की शिकायत के आधार पर आरोपी राजीव सिंघल और उनकी पत्नी रमा सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
-विनोद गुसाईं, प्रभारी, पटेल नगर कोतवाली-

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