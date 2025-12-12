भिवानी में किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ पोक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
भिवानी में किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ किया पास्को एक्ट और एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है.
Published : December 12, 2025 at 8:59 PM IST
भिवानीः किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ भिवानी के बहल थाना में एससी-एसटी और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. जबकि रवि आजाद ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है. पुलिस जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा. पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
मामला दर्ज, जांच जारी हैः भिवानी के डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि "बहल थाना में एक नाबालिग लड़की के पिता ने शिकायत दी है, जिस शिकायत के तहत लोहारू निवासी किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो मामला स्पष्ट होगा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी."
क्या बोले किसान नेताः किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि "8 दिसंबर की रात को उसकी गाड़ी साथी लेकर गए हुए थे. इस दौरान गांव हरियावास में उसकी का पिकअप के साथ एक्सीडेंट हो गया. इसके बाद पिकअप चालक अनिल के घर जाकर पुलिस ने यह कहकर साइन करवाए कि रवि आजाद ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दी है, जिसपर उसने साइन करवा लिए. और उसके बाद पुलिस ने लिखवाया कि रवि आजाद की गाड़ी में शराब और लड़की थी."