हरिद्वार में मजदूरों के साथ मारपीट, पूर्व प्रधान के भतीजों समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 1, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
हरिद्वार: बहादराबाद थाना क्षेत्र में बीच रास्ते में दो मजदूरों के साथ मारपीट की घटना हुई है. आरोप है कि मजदूरों को रोककर उनके साथ पूर्व प्रधान के भतीजे व अन्य लोगों ने गाली गलौज करने के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी. नामजद आरोपी तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

मजदूरों के साथ मारपीट: बहादराबाद थाना क्षेत्र के बढ़ेडी राजपूतान गांव निवासी सुल्तान ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है. पत्र में बताया है कि बीती 26 नवंबर की शाम को वो और उसका पड़ोसी शकील मजदूरी कर अपने घर वापस लौट रहे थे. जैसे ही दोनों गुडलक ढाबे के पास पहुंचे, तो रास्ते में ही गांव के पिंटू, चुन्नू, निक्की, सन्नी और विक्की ने उनका रास्ता रोककर उन्हें पकड़ लिया.

जान से मारने की धमकी देने का आरोप: आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों और लोहे की रॉड से उन पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से कई ताबड़तोड़ वार भी किए. जिसके बाद शोर शराबे की आवाज सुनकर राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. तभी चुन्नू और सन्नी तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग: वहीं पीड़ितों ने पुलिस से जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि कि आरोपी पूर्व प्रधान के परिवार के लोग हैं. आरोप है कि बीते दिनों भी उन्होंने बिना अनुमति के काफिला निकालकर हूटर बजाकर कानून की धज्जियां उड़ाई थी.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: बहादराबाद थाना प्रभारी निरीक्षक अंकुर शर्मा ने बताया कि-

पीड़ित की तहरीर के आधार पर पिंटू, चुन्नू, निक्की, सन्नी, विक्की निवासी बढ़ेड़ी राजपूतान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-अंकुर शर्मा, प्रभारी निरीक्षक, बहादराबाद थाना-

