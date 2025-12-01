ETV Bharat / state

हरिद्वार में मजदूरों के साथ मारपीट, पूर्व प्रधान के भतीजों समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज

हरिद्वार: बहादराबाद थाना क्षेत्र में बीच रास्ते में दो मजदूरों के साथ मारपीट की घटना हुई है. आरोप है कि मजदूरों को रोककर उनके साथ पूर्व प्रधान के भतीजे व अन्य लोगों ने गाली गलौज करने के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी. नामजद आरोपी तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

मजदूरों के साथ मारपीट: बहादराबाद थाना क्षेत्र के बढ़ेडी राजपूतान गांव निवासी सुल्तान ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है. पत्र में बताया है कि बीती 26 नवंबर की शाम को वो और उसका पड़ोसी शकील मजदूरी कर अपने घर वापस लौट रहे थे. जैसे ही दोनों गुडलक ढाबे के पास पहुंचे, तो रास्ते में ही गांव के पिंटू, चुन्नू, निक्की, सन्नी और विक्की ने उनका रास्ता रोककर उन्हें पकड़ लिया.

जान से मारने की धमकी देने का आरोप: आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों और लोहे की रॉड से उन पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से कई ताबड़तोड़ वार भी किए. जिसके बाद शोर शराबे की आवाज सुनकर राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. तभी चुन्नू और सन्नी तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.