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अल्मोड़ा: सोमेश्वर में अधूरिया के पास अनियंत्रित होकर पलटी कार, हल्द्वानी जा रहा था परिवार

अल्मोड़ा: सोमेश्वर-हल्द्वानी मोटर मार्ग पर सोमवार सुबह अधूरिया के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे के समय कार में एक ही परिवार के सदस्य सवार थे. दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की सक्रियता से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया.

अल्मोड़ा जिले के अधूरिया में कार पलटी: जानकारी के अनुसार बरशिला चनौदा निवासी बिशन सिंह राणा सोमवार को अपने परिवार के साथ निजी कार से हल्द्वानी जा रहे थे. जब उनकी कार अधूरिया के पास पहुंची, तो अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया. देखते ही देखते कार सड़क पर पलट गई. दुर्घटना होते ही आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई.