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सितारगंज: भाई की शादी की शॉपिंग से लौट रही थी दो बहनें, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौत

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक के दौरान सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो सगी बहनों सितारगंज नया गांव निवासी हिना एवं निशा की मौत हो गई. पांच अन्य लोग घायल हो गए.

भाई के निकाह के लिए शॉपिंग करके लौट रही बहनें हादसे का शिकार हुईं: दोनों बहनें सितारगंज बाजार से भाई की निकाह की शॉपिंग से लौट रही थी. घर लौटते समय नया गांव के पास हाईवे किनारे यह दुखद हादसा सामने आया है. मृतकों के परिजनों एवं गांव में मातम पसरा हुआ है.

सितारगंज के किच्छा हाईवे की घटना: सितारगंज किच्छा हाईवे पर मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. तेज रफ्तार कार द्वारा ई-रिक्शा को टक्कर मारने से दो सगी बहनों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.

दो बहनों की हादसे में हुई मौत: प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव नयागांव निवासी 22 वर्षीय हिना पुत्री रईस अहमद और उसकी बड़ी बहन 25 वर्षीय निशा पत्नी तौफीक अहमद, अपनी ममेरी बहन रूबी के साथ अपने भाई की निकाह की खरीदारी करने के लिए सितारगंज बाजार गई थीं. खरीदारी के बाद तीनों बहनें ई-रिक्शा से वापस घर लौट रही थीं. नयागांव के पास हाईवे किनारे जब वे ई-रिक्शा से उतरकर चालक को किराया दे रही थीं, तभी सितारगंज की ओर से तेज गति से आ रही एक कार ने ओवरटेक करते समय नियंत्रण खो दिया और ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी.