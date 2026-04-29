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सितारगंज: भाई की शादी की शॉपिंग से लौट रही थी दो बहनें, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौत

नयागांव निवासी बहनें भाई के निकाह की शॉपिंग करके लौट रही थीं, इसी दौरान ओवरटेक कर रही बेकाबू कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी

SITARGANJ ROAD ACCIDENT
निकाह की खुशियां मातम में बदलीं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 29, 2026 at 9:45 AM IST

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खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक के दौरान सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो सगी बहनों सितारगंज नया गांव निवासी हिना एवं निशा की मौत हो गई. पांच अन्य लोग घायल हो गए.

भाई के निकाह के लिए शॉपिंग करके लौट रही बहनें हादसे का शिकार हुईं: दोनों बहनें सितारगंज बाजार से भाई की निकाह की शॉपिंग से लौट रही थी. घर लौटते समय नया गांव के पास हाईवे किनारे यह दुखद हादसा सामने आया है. मृतकों के परिजनों एवं गांव में मातम पसरा हुआ है.

सितारगंज के किच्छा हाईवे की घटना: सितारगंज किच्छा हाईवे पर मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. तेज रफ्तार कार द्वारा ई-रिक्शा को टक्कर मारने से दो सगी बहनों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.

दो बहनों की हादसे में हुई मौत: प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव नयागांव निवासी 22 वर्षीय हिना पुत्री रईस अहमद और उसकी बड़ी बहन 25 वर्षीय निशा पत्नी तौफीक अहमद, अपनी ममेरी बहन रूबी के साथ अपने भाई की निकाह की खरीदारी करने के लिए सितारगंज बाजार गई थीं. खरीदारी के बाद तीनों बहनें ई-रिक्शा से वापस घर लौट रही थीं. नयागांव के पास हाईवे किनारे जब वे ई-रिक्शा से उतरकर चालक को किराया दे रही थीं, तभी सितारगंज की ओर से तेज गति से आ रही एक कार ने ओवरटेक करते समय नियंत्रण खो दिया और ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी.

कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर: टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा सवार और बाहर खड़े लोग दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में तीनों बहनों के साथ-साथ अन्य चार यात्री भी बुरी तरह जख्मी हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

5 लोग हुए घायल: घायलों में सिसैया गांव निवासी रामकुमार गुप्ता, राजेश्वरी गुप्ता, डालचंद कश्यप और प्रेमपाल गंगवार को सितारगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. तीनों बहनों को उप जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. इलाज के दौरान हिना ने दम तोड़ दिया, जबकि निशा की मौत रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई. रूबी का इलाज अभी जारी है.

निकाह वाले घर में मातम: इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और सांत्वना दी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

भाई के निकाह से पहले हादसा, दो बहनों की मौत से पसरा मातम: भाई के निकाह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब खरीददारी के लिए गई दो बहनें सड़क हादसे का शिकार हो गईं. आज बुधवार को भाई की बारात जानी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. घर में जहां निकाह की तैयारियां चल रही थीं, वहीं अब कोहराम मचा है और माता-पिता बेसुध हैं.
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