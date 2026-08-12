ETV Bharat / state

चंपावत में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, 3 लोग घायल, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

चंपावत में खाई में गिरी कार: खटीमा से पिथौरागढ़ जा रही एक कार मंगलवार शाम के समय चंपावत जिले के बनलेख क्षेत्र में अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के वक्त कार में चार लोग सवार थे. दुर्घटना की सूचना मिलते ही चम्पावत कोतवाली पुलिस और SDRF की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

चंपावत: जिले के बनलेख इलाके में एक कार अनियंत्रित हो 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई. दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. तीन लोग घायल हुए हैं. एक गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है. दुर्घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर एसडीआरएफ एवं पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी घायलों को खाई से निकाल जिला अस्पताल पहुंचाया. जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने दुर्घटना के कारणों के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं.

एक की मौत तीन लोग घायल: पुलिस जवानों और स्थानीय लोगों ने खड़ी पहाड़ी से नीचे उतरकर कार में फंसे सभी लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला. सभी घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल चम्पावत पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है.

एक गंभीर घायल हल्द्वानी रेफर: एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आने के कारण बेहतर उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी रेफर किया गया है. सड़क दुर्घटना में हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF टीम की त्वरित कार्रवाई से घायलों को समय रहते खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. रेस्क्यू अभियान में स्थानीय लोगों ने भी पुलिस टीम का सहयोग किया. वहीं पहाड़ी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चंपावत पुलिस ने पहाड़ी रास्तों पर सावधानी से वाहन चलाए जाने की अपील की है.

150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार (ETV Bharat)

चम्पावत पुलिस ने पहाड़ी मार्गों पर वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतते हुए मोड़ों, ढलानों और खराब मौसम के दौरान वाहन की गति नियंत्रित रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है. आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क कर त्वरित मदद की जानकारी दी गई है.

डीएम मनीष कुमार ने दिए दुर्घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश: जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच के लिए एसडीएम चम्पावत को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. जांच अधिकारी को दुर्घटना के कारणों, परिस्थितियों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की गहनता से जांच कर 15 दिनों के भीतर जांच आख्या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की तथ्यपरक जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें: चंपावत में भीषण सड़क हादसा, बारात का वाहन खाई में गिरा, मां बेटे समेत 5 की मौत, 5 लोग घायल