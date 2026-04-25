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रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर कार गहरी खाई में गिरी, रुड़की में बाइक सवार की हादसे में मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन संख्या यूके यूके 07 टीबी 6444 अचानक नियंत्रण खो बैठा और करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. घटना की सूचना मिलते ही यातायात (हॉक) टीम ने तुरंत अलर्ट जारी किया. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए यातायात निरीक्षक अपनी इंटरसेप्टर टीम, कोतवाली गुप्तकाशी पुलिस व चौकी फाटा के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे. लगातार हो रही बारिश और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, टीम ने अद्भुत साहस और समन्वय का परिचय देते हुए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

केदारनाथ मार्ग पर हादसा : केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जब गुप्तकाशी-गौरीकुण्ड राजमार्ग पर जुरानी बैरियर से लगभग 50 मीटर पीछे एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी के बीच पुलिस और यातायात टीम की तत्परता ने चार लोगों की जान बचा ली.

रुड़की/रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बाइक सवार व्यक्ति अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया. इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं दूसरा सड़क हादसा रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया है, जहां गुप्तकाशी-गौरीकुण्ड राजमार्ग पर जुरानी बैरियर से लगभग 50 मीटर पीछे एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी.

कड़ी मशक्कत के बाद वाहन चालक समेत कार में सवार तीन महिला यात्रियों को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी हैय बताया गया है कि वाहन में सवार तीनों महिलाएं महाराष्ट्र की निवासी हैं, जिनके नाम सुषमा, साधना और लता हैं.

बाइक सवार की गई जान: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसे में युवक की मौत गईं. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया. युवक की मौत की खबर जैसे ही उसके गांव और परिजनों तक पहुंची तो गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के मुताबिक तीस साल का प्रियांशु पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम रांघड़वाला शनिवार को किसी काम से बेड़पुर गांव गया था. वहीं से लौटते समय इमलीखेड़ा में अस्पताल के पास पहुंची सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने प्रियांशु की बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रियांशु बाइक समेत कई फीट दूर जाकर गिरा और उसके सिर पर गंभीर चोटें आ गई. प्रियांशु को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे कि टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा सके.

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