कार ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटे की मौत
मनीषा अपने बीमार बेटे वंश को चिकित्सकों को दिखाने के बाद वापस ससुराल लौट रही थी.
Published : December 25, 2025 at 7:25 PM IST
भरतपुरः जिले के सेवर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने झकझोर कर रख दिया. अघापुर और दारापुर गांव के बीच तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार मां और मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.
परिजन भूपेंद्र ने बताया कि सेवर थाना क्षेत्र के गांव गांगरौली निवासी विनीत अपनी बहन मनीषा उर्फ गुड्डन (26) और उसके छह वर्षीय बेटे वंश को बाइक से उसके ससुराल रूपवास क्षेत्र के गांव ओंडेल जाट छोड़ने जा रहा था. मनीषा अपने बीमार बेटे वंश को चिकित्सकों को दिखाने के बाद वापस ससुराल लौट रही थी. गुरुवार को अघापुर और दारापुर गांव के बीच अचानक पीछे से आई अज्ञात कार ने बाइक को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी.
पढ़ेंः चालक को झपकी आने से पलटी कार, दो की मौत, 8 गंभीर घायल
दो की मौतः टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों सड़क से उछलकर पास के खेत में जा गिरे. हादसे में मनीषा और उसके बेटा वंश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, विनीत को गंभीर चोटें आईं, जिसे राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हालः घटना की सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर भरतपुर की मोर्चरी में रखवाया. सहायक उप निरीक्षक अवधेश ने बताया कि महिला और बच्चे के शव मोर्चरी में रखे गए हैं, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजन सदमे में हैं. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. मृतक बच्चा वंश इकलौता बेटा था.