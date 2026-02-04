ETV Bharat / state

फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग, पति-पत्नी ने कार से बाहर निकल बचाई अपनी जान

फरीदाबाद में चली कार में लगी आग ( Etv Bharat )

फरीदाबाद के सेक्टर-17 स्थित दिल्ली–मुंबई–बड़ोदरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर बुधवार देर शाम को एक बड़ा हादसा टल गया. यहां चलती हुई एक कार में अचानक आग लग गई. कार सवार दम्पति ने समय रहते गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. हालांकि आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. चलती कार में आग लगी: जानकारी के अनुसार कार मालिक महेंद्र मलिक टोयोटा ग्लैंजा कार से अपनी पत्नी के साथ निजी कार्य निपटाकर घर लौट रहे थे. जब वे सेक्टर-17 कट के पास दिल्ली–मुंबई–बड़ोदरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पहुंचे, तभी अचानक कार के इंजन की तरफ से तेज धुआं निकलने लगा. धुआं देखते ही महेंद्र मलिक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल आए.