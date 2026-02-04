ETV Bharat / state

फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग, पति-पत्नी ने कार से बाहर निकल बचाई अपनी जान

फरीदाबाद में दिल्ली–मुंबई–बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गयी. थोड़ी देर मे कार पूरी तरह जल गयी.

Etv Bharat
फरीदाबाद में चली कार में लगी आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 4, 2026 at 9:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद के सेक्टर-17 स्थित दिल्ली–मुंबई–बड़ोदरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर बुधवार देर शाम को एक बड़ा हादसा टल गया. यहां चलती हुई एक कार में अचानक आग लग गई. कार सवार दम्पति ने समय रहते गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. हालांकि आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

चलती कार में आग लगी: जानकारी के अनुसार कार मालिक महेंद्र मलिक टोयोटा ग्लैंजा कार से अपनी पत्नी के साथ निजी कार्य निपटाकर घर लौट रहे थे. जब वे सेक्टर-17 कट के पास दिल्ली–मुंबई–बड़ोदरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पहुंचे, तभी अचानक कार के इंजन की तरफ से तेज धुआं निकलने लगा. धुआं देखते ही महेंद्र मलिक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल आए.

चलती कार में लगी आग (Etv Bharat)

कार जलकर हुई खाक: कार से उतरते ही इंजन के नीचे से आग की तेज लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते कार का पूरा इंजन हिस्सा आग की चपेट में आ गया. करीब 15 मिनट के भीतर कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह जल चुकी थी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया , ताकि आग आसपास न फैल सके.

बाल-बाल बचे पति-पत्नी: कार मालिक महेंद्र मलिक ने बताया कि उनकी कार पेट्रोल से चलती है और प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर वे समय रहते कार से बाहर नहीं निकलते तो बड़ा हादसा हो सकता था. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी.

ये भी पढ़ें-करनाल में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, कुछ सेकेंड के फासले से बचे दंपति, देखिए वीडियो

TAGGED:

चलती कार में आग
HARYANA CAR FIRE
FIRE IN MOVING CAR
FARIDABAD MOVING CAR CAUGHT FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.