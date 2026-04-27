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चित्तौड़गढ़ से उठी आवाज, गौमाता को राष्ट्र माता बनाने का संकल्प...जानिए इसकी वजह

गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के ठोस कदम, गोचर भूमि से कब्जे हटाने समेत 40 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की-

Sadhus, saints, and citizens arrived to submit a memorandum to the administration.
प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे साधु संत व लोग (ETV Bharat chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 2:03 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिला मुख्यालय पर गौसेवा, संरक्षण और सम्मान को लेकर बड़ा जनजागरण अभियान शुरू हुआ. 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत संतों, जनप्रतिनिधियों और गौ भक्तों ने एकजुट होकर गौमाता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की. इस संबंध में 40 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उपखंड अधिकारी बीनू देवल को सौंपा गया. इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे. दो थानों का पुलिस जाप्ता तैनात रहा.

संत अनुजदास महाराज ने कहा कि पूरे देश में गौमाता की स्थिति चिंताजनक है. इसी को देखते हुए यह अभियान शुरू किया. गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलने के बाद गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. संत दिग्विजय राम ने कहा कि बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर भटक रहा है. दुर्घटनाओं में मौत हो रही है. केंद्र और राज्य सरकार गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर प्रभावी कदम उठाए, इसी उद्देश्य से यह मुहिम शुरू की गई है.

40 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा (वीडियो ईटीवी भारत चितौड़गढ़)

पढ़ें:एक साथ 10 हजार गौमाता की पूजा, मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ कीर्तिमान

जारी रहेगा अभियान: इधर, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि संतों के सानिध्य में शुरू 'गौ सम्मान अभियान' आगे भी निरंतर जारी रहेगा. संत समाज और जनसहभागिता से गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की यह मुहिम और मजबूत होगी. ज्ञापन में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ठोस कदम, गोचर भूमि से अवैध कब्जे हटाने समेत 40 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की है.

Memorandum Submitted to the SDM
एसडीएम को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Chittorgarh)

बड़ी संख्या में जुटे गौभक्त : कार्यक्रम में विनोद यति महाराज, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या सहित बड़ी संख्या में गौभक्त मौजूद रहे. शहर कोतवाल तुलसीराम और सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता मौजूद था. चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ यह अभियान गौसेवा और संरक्षण के प्रति समाज की बढ़ती जागरूकता का प्रतीक बनकर उभरा है.

Taking a pledge to elevate the Cow Mother to the status of the Mother of the Nation
गौमाता को राष्ट्र माता बनाने का संकल्प लेते हुए (ETV Bharat Chittorgarh)

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DEMAND FOR BAN ON COW SLAUGHTER
COW TO STATUS OF MOTHER OF NATION
PUBLIC AWARENESS IN CHITTORGARH
40 POINT MEMORANDUM SUBMITTED
COW RESPECT CAMPAIGN IN CHITTORGARH

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