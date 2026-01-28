यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 1 फरवरी को जोधपुर बंद का आह्वान, समाज ने की ये अपील
यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है. जोधपुर में इसके खिलाफ 1 फरवरी को बंद की घोषणा की गई है.
Published : January 28, 2026 at 4:54 PM IST
जोधपुर: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पूरे देश में विरोध हो रहा है. जोधपुर में भी इसका विरोध शुरू हो गया है. बुधवार को स्वर्ण समाज के लोगों ने इसको लेकर आंदोलन की घोषणा कर दी. इसके तहत 1 फरवरी को जोधपुर बंद का आह्वान किया गया है.
समाज के कैलाश पारीक ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि समानता के नाम पर यह बनाए गए नियम हिंदुओं को बांटने का काम करेंगे. इसके विरोध में 1 फरवरी को जोधपुर बंद का आह्वान कर रहे हैं. हमारी सभी समाजों से अपील है कि इसमें शामिल हों. पारीक ने बताया कि इसको लेकर अन्य संगठनों से भी हमारे बातचीत हो रही है, जिससे कि बंद को सफल बनाया जा सके. हमारे साथ ओबीसी, एससी-एसटी के भाई भी साथ आएंगे. क्योंकि उनको पता है कि यह हमें बांटने वाला है.
पढ़ें: UGC New Rule 2026 : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले- आश्वस्त करता हूं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा
समाज को बांटने वाला कानून: वरिष्ठ अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि पिछले लंबे समय से जातिगत भेदभाव की व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है. ऐसे समय में नए नियम लाना समाज को बांटने वाला है. सारस्वत ने बताया कि इसके तहत अगर कोई शिकायत मिलती है, तो 24 घंटे में कमेटी बनाकर जांच करनी होगी. इसका सीधा नुकसान उन सीधे-सादे निर्दोष लोगों को होगा. स्वर्ण समाज के युवा सड़कों पर हैं, फिर भी सरकार इसके अनदेखी कर रही है. उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी. उनका कहना है कि यह नियम समाज को बांटने वाला है. अगर समय रहते सरकार ने से इसे वापस नहीं लिया, तो इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा.
पढ़ें: यूजीसी की नई गाइडलाइंस : कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा ने बचाई नीति
सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे: करणी सेना के संभाग प्रभारी मानसिंह मेड़तिया ने बताया कि इस नए नियमों से ऐसा लगता है कि स्वर्ण समाज के बच्चों को सबसे अधिक अत्याचार सहन करना पड़ेगा. इस तरह का अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा. हम सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे. अगर सरकार ने नए नियम वापस नहीं लिए, तो बड़ा आंदोलन होगा.