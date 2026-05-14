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चित्तौड़गढ़: नाले में फंसे बछड़े का रेस्क्यू, 20 फीट नाला तोड़कर सुरक्षित निकाला

नाले में फंसे बछड़े के लिए जेसीबी से हुई खुदाई ( ETV Bharat Chittorgarh )