चित्तौड़गढ़: नाले में फंसे बछड़े का रेस्क्यू, 20 फीट नाला तोड़कर सुरक्षित निकाला
चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने उपहार मार्केट के खुले नाले में फंसे एक बछड़े को कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला.
Published : May 14, 2026 at 4:45 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर में गो संरक्षण की मिसाल पेश करते हुए नगर परिषद की रेस्क्यू टीम ने गुरुवार को एक बछड़े की जान बचा ली. उपहार मार्केट के खुले नाले में फंसे बछड़े को कई घंटों की लगातार मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. नाले पर लगी करीब 20 फीट पट्टियों और टाइल्स को हटाकर यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया.
नगर परिषद की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान: नगर परिषद के रेस्क्यू टीम प्रभारी कमलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिला जेल के सामने उपहार मार्केट के बाहर एक गाय का बछड़ा खुले नाले में उतरकर अंदर काफी गहराई तक चला गया था. नाले में दूर तक जाने के कारण बछड़ा खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था. सूचना मिलते ही उपहार मार्केट संचालक अंकित लड्ढा ने तुरंत नगर परिषद अधिकारियों को फोन कर मदद मांगी. नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मार्केट स्टाफ के साथ मिलकर संयुक्त रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया.
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बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला: कमलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि टीम ने पहले नाले के अंदर बछड़े की सटीक लोकेशन का पता लगाया. इसके बाद जेसीबी मशीन की सहायता से बेहद सावधानी बरतते हुए नाले के ऊपर लगी टाइल्स और पट्टियों को हटाया गया. पूरे ऑपरेशन के दौरान बछड़े को कोई चोट न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा गया. नगर परिषद कर्मचारियों और मार्केट स्टाफ ने रस्से की मदद से बछड़े को धीरे-धीरे बाहर निकाला. बाहर निकालने के बाद बछड़े को अच्छी तरह साफ किया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया. इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नगर परिषद टीम ने राहत की सांस ली.
खुले में घूम रहे हैं गोवंश: अंकित लड्ढा ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में कई गौशालाएं होने के बावजूद सड़कों पर बड़ी संख्या में गोवंश विचरण कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गायों के साथ बछड़ों को भी समुचित संरक्षण और देखभाल दी जानी चाहिए, ताकि वे खुले नालों या सड़कों जैसी खतरनाक जगहों पर न पहुंचें. उन्होंने नगर परिषद की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की सराहना की तथा आम जनता से गोवंश संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और मदद करने की अपील की.
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