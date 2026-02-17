ETV Bharat / state

बनभूलपुरा में बर्खास्त कर्मचारी के घर से अवैध हथियारों का जखीरा मिला, पॉक्सो में सजायाफ्ता भी है

मोबीन खान नाम के बर्खास्त कर्मचारी के घर से 2 तमंचे और 17 कारतूस बरामद हुए हैं, एक कारतूस एके 47 में प्रयोग होता है

ILLEGAL WEAPONS FOUND BANBHOOLPURA
अवैध हथियारों के साथ आरोपी मोबिन खान (Photo courtesy- Haldwani Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: उत्तराखंड के सबसे संवेदनशील इलाके नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा से फिर चौंकाने वाली खबर है. यहां 'ऑपरेशन क्रैक डाउन' के दौरान सत्यापन अभियान के दौरान शिक्षा विभाग के एक बर्खास्त कर्मचारी के घर से दो तमंचे और 17 अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं. 60 साल के बर्खास्त कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बर्खास्त कर्मचारी के घर से अवैध हथियारों का जखीरा मिला: नैनीताल एसएसपी के आदेश पर जनपद में सघन चेकिंग अभियान और सत्यापन की कार्रवाई चल रही है. सत्यापन के दौरान बनभूलपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने एक घर से दो तमंचे व 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इन अवैध हथियारों को रखने के आरोप में शिक्षा विभाग से बर्खास्त 60 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया है.

अवैध हथियारों के साथ आरोपी मोबिन खान (ETV Bharat)

60 साल का है आरोपी मोबिन खान: पुलिस के मुताबिक सोमवार देर शाम अभियान के दौरान टीम को सूचना मिली कि गौजाजाली उत्तर क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध तमंचा रखे हुए है. ये शख्स परिजनों को धमकाकर झगड़ा करता है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निकट आयशा मस्जिद निवासी 60 वर्षीय मोबिन खान को घर पर दबोच लिया.

घर में हथियारों का जखीरा देखकर पुलिस भी हैरान: परिजनों की मौजूदगी में जब घर की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई. तलाशी के दौरान एक 315 बोर तमंचा, दो कारतूस 315 बोर, एक 12 बोर तमंचा, चार कारतूस 12 बोर, एक कारतूस 7.62 बोर जो कि एके 47 में यूज होता है मिला. एक डिब्बे में रखे दस कारतूस 7.65 बोर बरामद किए गए.

उत्तराखंड में चल रहा है 'ऑपरेशन क्रैक डाउन': पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 3/25 आर्म्स एक्ट और 7/25(1-क) आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. जांच में यह भी सामने आया है कि उसके खिलाफ थाना मुखानी में पूर्व में पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था. उस मामले में उसे सात वर्ष की सजा सुनाई गई थी. मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में अपील पर है. बरामद असलहों के स्रोत की जांच जारी है.

नैनीताल के एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी ने कहा कि-

सीएम के आदेश पर जिले में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है. सोमवार को नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस को ठोस जानकारी मिली थी कि एक आपराधिक व्यक्ति को कोर्ट से सजायाफ्ता है, उसके पास अवैध हथियार हैं. मोबिन खान के घर पर छापा मारा तो उसके घर से अवैध हथियार और कारतूस मिले हैं.

मोबिन खान शिक्षा विभाग से बर्खास्त है. 2017 में इस पर पॉक्सो एक्ट लगा था. इस मामले में ये अदालत से सजायाफ्ता है. हाईकोर्ट में अपील पर बेल आउट है. इस पर हमने ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत कार्रवाई की है. हमारी टेक्निकल टीम इससे पूछताछ करते हुए ये पता लगाएगी कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध असलहे ये कहां से और किस प्रयोजन से लाया था.
-डॉक्टर मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल-

ये भी पढ़ें: देहरादून में संदिग्धों की तलाश में 'ऑपरेशन क्रैक डाउन', पहले दिन 2,186 बाहरी लोगों का हुआ सत्यापन

TAGGED:

WEAPONS FROM DISMISSED EMPLOYEE
AK 47 BULLETS FOUND IN HALDWANI
मोबिन खान के घर से अवैध हथियार मिले
नैनीताल ऑपरेशन क्रैक डाउन
ILLEGAL WEAPONS FOUND BANBHOOLPURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.