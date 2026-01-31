ETV Bharat / state

छत पर नमाज पढ़ रहे कारोबारी को मारी गोली, दिन दहाड़े हुई वारदात

बद्दी के भुड़ इलाके में दिन-दहाड़े फायरिंग की घटना पेश आई है. फायरिंग की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

कारोबारी पर चली गोली
कारोबारी पर चली गोली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:17 PM IST

सोलन: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना पेश आई है. कुछ युवकों ने एक ऑफिस की छत पर जाकर नमाज अता कर रहे कारोबारी पर गोलियां दाग दी. मामला हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बद्दी का है.

यह घटना बद्दी के भुड़ इलाके में दिन-दहाड़े पेश आई है. फायरिंग की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने 'ताज ग्रुप ऑफ कंपनी' के ऑफिस में मालिक राज खान को गोलियां मार दी. वारदात के समय राज खान दोपहर की नमाज ऑफिस की छत पर अता कर रहा था. इस दौरान तीन युवक जिसमें एक ने मुंह पर नकाब बांध रखा था. ऑफिस में घुसे और छत पर जाकर नमाज पढ़ रहे राज खान की टांगों में गोली मार दी. इसके बाद उनके एक रिश्तेदार के सिर पर डंडे से वार कर तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए.

घटना के बाद सहमे लोग

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग सहम गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, मौके पर मौजूद कंपनी कर्मचारी पिंकी चौहान ने बताया कि तीन युवक बुलेट से लगभग 2 बजे ऑफिस के बाहर आए और सीधा ही छत पर चले गए. गोली की आवाज आने पर हम बाहर आए तो देखा कि ऊपर से तीन युवक सीढ़ियां उतर रहे हैं. युवकों ने मेरे सिर पर पिस्टल तानी और साइड होने को कहा और वहां से फरार हो गए.

बद्दी अस्पताल में चल रहा इलाज

फिलहाल दोनों पीड़ितों का इलाज बद्दी अस्पताल में चल रहा है. वहीं पीड़ित राज खान ने बताया कि 'जब मैं ऑफिस की छत पर रोज की तरह नमाज पढ़ रहा था उस समय तीन युवक छत पर आए और डंडों से हमला कर दिया और एक युवक ने जैसे ही मुझ पर गोली चलाई गोली दीवार टकराकर घूम गई. ना तो हमारी किसी से रंजिश है और ना ही किसी ने धमकी दी.'

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

वहीं, एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि 'पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. हमलावरों की पहचान और हमले के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है.' बता दें कि दिन-दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर बद्दी पुलिस की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
