ETV Bharat / state

कुचामनसिटी में व्यापारी को मिली रोहित गोदारा गैंग की धमकी

गैंगस्टरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा. कुचामनसिटी में एक और व्यापारी को रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने धमकी दी है.

Threat From Rohit Godara Gang
पुलिस थाना कुचामनसिटी (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 9:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: शहर में एक और व्यापारी को फिरौती की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. यह धमकी रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने दी है. गुरुवार को गैंगस्टर की ओर से धमकी भरे संदेश मिले, जिसमें फिरौती की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई. व्यापारी ने कुचामन सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने गैंगस्टरों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है.

पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. जिन पांच व्यापारियों को पिछले साल रोहित गोदारा द्वारा करोड़ों की फिरौती मांगी गई थी. उनमें से एक व्यापारी को भी अब भी लगातार धमकियां मिल रही हैं. WhatsApp पर कॉल और मैसेज करके बार-बार उसे डराया-धमकाया जा रहा है.

पढ़ें: लॉरेंस बिश्नोई-रोहित गोदारा समेत 7 गैंगस्टरों के घरों पर दबिश, संपत्ति का रिकॉर्ड खंगाला

गौरतलब है कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के गैंग पर फिरौती न मिलने पर व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या कर दी गई थी. इसके बावजूद पुलिस अब तक व्यापारियों के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाई है, जिससे धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा. आरोप है कि विदेश से सक्रिय यह गैंग खुलेआम कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे मामलों में पुलिस क्या और कैसे कार्रवाई करती है.

TAGGED:

BUSINESSMAN IN KUCHAMANCITY
GANGSTER VIRENDRA CHARAN
CO MUKESH CHAUDHARY
रमेश रूलानिया हत्याकांड
THREAT FROM THE ROHIT GODARA GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.