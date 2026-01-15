ETV Bharat / state

कुचामनसिटी में व्यापारी को मिली रोहित गोदारा गैंग की धमकी

कुचामनसिटी: शहर में एक और व्यापारी को फिरौती की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. यह धमकी रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने दी है. गुरुवार को गैंगस्टर की ओर से धमकी भरे संदेश मिले, जिसमें फिरौती की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई. व्यापारी ने कुचामन सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने गैंगस्टरों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है.

पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. जिन पांच व्यापारियों को पिछले साल रोहित गोदारा द्वारा करोड़ों की फिरौती मांगी गई थी. उनमें से एक व्यापारी को भी अब भी लगातार धमकियां मिल रही हैं. WhatsApp पर कॉल और मैसेज करके बार-बार उसे डराया-धमकाया जा रहा है.