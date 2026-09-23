Cyber fraud: बयाना में व्यापारी को 10 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ठगे 4 लाख
व्यापारी को लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और किसी को बताने पर जेल भेजने तथा मकान-दुकान सील करने की धमकी दी.
Published : September 23, 2026 at 4:00 PM IST
भरतपुर: जिले के बयाना के एक व्यापारी को साइबर ठगों ने करीब 10 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा एवं 4 लाख रुपए ठग लिए. आरोपियों ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर व्यापारी को फोन किया और उसे आतंकी आसिफ फाकी से कनेक्शन होने तथा बैंक खाते में 50 लाख रुपए जमा होने की बात कहकर डराया. इसके बाद जांच के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई. व्यापारी का आरोप है कि इस दौरान उसे लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा गया और किसी को घटना बताने पर जेल भेजने तथा मकान-दुकान सील करने की धमकी दी गई. परेशान व्यापारी ने बाद में बयाना कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
मामला दर्ज कर कार्रवाई: बयाना थानाधिकारी रामगिलास गुर्जर ने बताया, व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. साइबर ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबरों, बैंक खातों में लेनदेन और अन्य तथ्यों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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इंस्पेक्टर बनकर किया फोन: बयाना निवासी व्यापारी चन्द्रभान गुप्ता पुत्र रोशन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे मोबाइल पर फोन आया. फोन करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर राजेंद्र त्रिपाठी बताया और कहा कि उसका आतंकी आसिफ फाकी से संबंध है. आरोपी ने व्यापारी से कहा, उसने बांद्रा केनरा बैंक में एक खाता खुलवा रखा है. उसमें करीब 50 लाख रुपए जमा हैं. उसने उसमें से 10 लाख रुपए कमीशन के रूप में लिए हैं. इसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज होने की बात कहते हुए जांच और कार्रवाई का डर दिखाया गया.
पहले 4 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए: शिकायत में बताया कि आरोपियों ने व्यापारी से कहा कि उसके सभी बैंक खातों और संपत्ति की जांच की जाएगी. इसी दौरान उसे एक बैंक खाते में तत्काल 4 लाख रुपए जमा कराने को कहा गया. डर के चलते व्यापारी ने अपनी एक-एक लाख रुपए की एफडी तुड़वाई और आरोपी के बताए खाते में कुल 4 लाख रुपए जमा कर दिए. इसके बाद 18 सितंबर 2026 को ये 4 लाख रुपए उसके खाते में वापस आ गए. उसी दिन आरोपियों के कहने पर उसने नागपुर के एक फर्म खाते में फिर 4 लाख रुपए जमा कर दिए.
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10 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट: पीड़ित ने शिकायत में बताया कि साइबर ठगों ने व्यापारी को करीब 10 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा. आरोपी लगातार वीडियो कॉल पर व्यापारी को अपने सामने रखते और उसे डराते-धमकाते थे. व्यापारी को कहा गया कि वह इस मामले के बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी न दें. आरोपियों ने धमकी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे और अन्य लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा. उसका मकान और दुकान सील कर देंगे. इसी डर से व्यापारी ने 10 दिन किसी को घटना की जानकारी नहीं दी.
शेयर भी बिकवा दिए: शिकायत में व्यापारी ने बताया कि आरोपियों ने बाद में उससे पूछा कि उसके नाम पर कितनी संपत्ति और कितने शेयर हैं. आरोपियों ने शेयर बेचने का दबाव बनाया. आरोपी ने व्यापारी से कहा कि वह अपने शेयर बेच दे और उसकी दुकान की कीमत करीब 75 लाख रुपए लगाकर रकम बताए खाते में जमा कराए. वह आरोपियों के दबाव में आ गया और उसने शेयर बेचकर मिली रकम भी अपने खाते में जमा कर ली. इसके अलावा शिकायत में अन्य मोबाइल नंबरों से भी व्यापारी के पास फोन आने की बात कही गई है.
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संदेह जताया तो वीडियो कॉल बंद: व्यापारी ने शिकायत में बताया कि उसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी की जानकारी मिली तो आरोपियों की बातों को लेकर संदेह जताना शुरू किया. इसके बाद आरोपियों ने बहाना बनाकर वीडियो कॉल बंद कर दी. इसके बावजूद आरोपियों की ओर से फोन आते रहे. इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर बयाना कोतवाली पहुंच पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी.व्यापारी ने पुलिस को शिकायत में आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की.
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