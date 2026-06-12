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ब्रेक फेल होने से खाई की ओर दौड़ी बस, हलक में आई 50 श्रद्धालुओं की जान, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

उदयपुर: जिले के झाड़ोल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा टल गया. नेशनल हाइवे-58E पर खेरिया घाटा के पास यात्रियों से भरी बस के अचानक ब्रेक फेल हो जाने से अफरा-तफरी मच गई. बस अनियंत्रित होकर करीब डेढ़ मिनट खाई के किनारे-किनारे दौड़ती रही. इस दौरान यात्रियों की सांसें अटक गईं और चीख-पुकार मच गई. हालांकि चालक की सूझबूझ और साहस से बड़ा हादसा टल गया. बस में झाड़ोल क्षेत्र के बोराणा, देवास और आसपास के गांवों के 50 से अधिक श्रद्धालु सवार थे. ये सभी उदयपुर होते हुए हरिद्वार जा रहे थे.

बस यात्री मदन मेहता ने बताया कि खेरिया घाटा के पास बस के ब्रेक अचानक जवाब दे गए.बस तेजी से खाई की ओर बढ़ने लगी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई. करीब डेढ़ मिनट तक सभी यात्रियों की जान सांसत में रही. लोग भगवान का नाम जप रहे थे और किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने घबराने के बजाय समझदारी से काम लिया और बस को सड़क के दूसरी ओर मौजूद बड़े पत्थरों की दिशा में मोड़ दिया. पत्थरों से टकराने के बाद बस रुक गई. इससे वह गहरी खाई में गिरने से बच गई. चालक की तत्परता ने दर्जनों लोगों की जान बचा ली. बस में 25 से अधिक यात्री घायल हुए, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है. गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया. सूचना मिलते ही नाई थाना पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

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