ETV Bharat / state

ब्रेक फेल होने से खाई की ओर दौड़ी बस, हलक में आई 50 श्रद्धालुओं की जान, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

बस में झाड़ोल क्षेत्र के 50 से अधिक श्रद्धालु सवार थे. ये सभी उदयपुर होते हुए हरिद्वार जा रहे थे.

The bus was stopped after colliding with stones.
पत्थरों से टकराकर रोकी गई बस (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: जिले के झाड़ोल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा टल गया. नेशनल हाइवे-58E पर खेरिया घाटा के पास यात्रियों से भरी बस के अचानक ब्रेक फेल हो जाने से अफरा-तफरी मच गई. बस अनियंत्रित होकर करीब डेढ़ मिनट खाई के किनारे-किनारे दौड़ती रही. इस दौरान यात्रियों की सांसें अटक गईं और चीख-पुकार मच गई. हालांकि चालक की सूझबूझ और साहस से बड़ा हादसा टल गया. बस में झाड़ोल क्षेत्र के बोराणा, देवास और आसपास के गांवों के 50 से अधिक श्रद्धालु सवार थे. ये सभी उदयपुर होते हुए हरिद्वार जा रहे थे.

बस यात्री मदन मेहता ने बताया कि खेरिया घाटा के पास बस के ब्रेक अचानक जवाब दे गए.बस तेजी से खाई की ओर बढ़ने लगी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई. करीब डेढ़ मिनट तक सभी यात्रियों की जान सांसत में रही. लोग भगवान का नाम जप रहे थे और किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने घबराने के बजाय समझदारी से काम लिया और बस को सड़क के दूसरी ओर मौजूद बड़े पत्थरों की दिशा में मोड़ दिया. पत्थरों से टकराने के बाद बस रुक गई. इससे वह गहरी खाई में गिरने से बच गई. चालक की तत्परता ने दर्जनों लोगों की जान बचा ली. बस में 25 से अधिक यात्री घायल हुए, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है. गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया. सूचना मिलते ही नाई थाना पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

पढ़ें:बड़ा हादसा : उदयपुर में यात्रियों से भरी जीप खाई में गिरी, 3 की मौके पर मौत, 17 घायल

अधूरे निर्माण के चलते हादसा: स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए हाइवे निर्माण के अधूरे कार्य को भी जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना था कि रणघाटी और खेरिया घाटा क्षेत्र में सड़क निर्माण लंबे समय से अधूरा है. इससे यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें:जयपुर में एंबुलेंस और एसयूवी की भिड़ंत में 8 लोग घायल, चूरू में बस के ब्रेक फेल, कार और दो बाइक आई चपेट में

TAGGED:

BRAKES OF BUS FAILED IN UDAIPUR
ACCIDENT AVERTED DRIVER MIND
50 PASSENGERS ON THE BUS
हरिद्वार जा रही बस हादसे का शिकार
BUS ACCIDENT AVERTED IN UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.