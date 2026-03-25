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दिल्ली के करोल बाग में यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 की मौत, 12 घायल

राजस्थान की बस दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. झंडेवालान हनुमान मंदिर के पास यात्रियों से भरी एक इंटर स्टेट टूरिस्ट डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना देकर तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में करीब 25 यात्री सवार थे. हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें सर गंगाराम अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल प्रमुख हैं. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है. बस मेट्रो लाइन के नीचे से गुजर रही थी, तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया. बस सड़क पर पलट गई. बस के पलटते ही उसमें सवार यात्री अंदर फंस गए. स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया. हासे की सूचना दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया गया.