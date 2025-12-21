ETV Bharat / state

माउंट आबू में अनियंत्रत होकर पर्यटकों की बस पलटी, हादसे में करीब 15 लोग घायल

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. माउंट आबू से आबूरोड की ओर जा रही एक निजी बस वीरबाबा मंदिर के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हो गए. सभी घायल अहमदाबाद की कंपनी के कर्मचारी: सभी घायल अहमदाबाद की एक निजी कंपनी के कर्मचारी थे, जो माउंट आबू घूमने आए थे और वापसी के दौरान यह दुर्घटना हुई. हादसे की सूचना मिलते ही माउंट आबू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने घायलों को बस से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की सहायता से सभी को आबूरोड के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया.