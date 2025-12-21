माउंट आबू में अनियंत्रत होकर पर्यटकों की बस पलटी, हादसे में करीब 15 लोग घायल
सिरोही जिले के माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर वीरबाबा मंदिर के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई.
Published : December 21, 2025 at 1:25 PM IST
सिरोही: जिले के माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. माउंट आबू से आबूरोड की ओर जा रही एक निजी बस वीरबाबा मंदिर के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हो गए.
सभी घायल अहमदाबाद की कंपनी के कर्मचारी: सभी घायल अहमदाबाद की एक निजी कंपनी के कर्मचारी थे, जो माउंट आबू घूमने आए थे और वापसी के दौरान यह दुर्घटना हुई. हादसे की सूचना मिलते ही माउंट आबू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने घायलों को बस से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की सहायता से सभी को आबूरोड के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया.
अस्पताल में व्यवस्थाओं की कमी: माउंट आबू के एएसआई राजाराम प्रजापत ने बताया कि बस पर्यटकों से भरी हुई थी और वीरबाबा मंदिर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. वहीं, ट्रॉमा सेंटर में घायलों की संख्या अधिक होने से अव्यवस्थाएं सामने आईं. बेड की कमी के कारण कुछ घायलों को जमीन पर लिटाकर इलाज करना पड़ा, जिससे अस्पताल प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल उठे.
पुलिस जांच में जुटी: हादसे के बाद आबूरोड सदर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची. एसआई गोकुलराम के साथ भाजपा नेता पुनीत रावल और राजन वशिष्ठ ने घायलों की स्थिति का जायजा लिया और जानकारी प्राप्त की. फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है. कोई गंभीर चोट की खबर नहीं है, लेकिन पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है. यह मार्ग पहाड़ी होने से दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, ऐसे में चालकों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है.
