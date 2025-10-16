ETV Bharat / state

सवारियों से भरी बस और स्कॉर्पियो के बीच भीषण भिंड़त, एयरबैग खुलने से बचे SUV सवार

निजी बस और स्कॉर्पियो की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

scene after the accident
दुर्घटना के बाद का दृश्य (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 11:27 PM IST

बाड़मेर: जिले में शुक्रवार रात को उतरलाई के पास सवारियों से भरी निजी बस और स्कॉर्पियो के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. भिंड़त इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. गनीमत रही की हादसे के दौरान स्कॉर्पियो SUV के एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया. हालांकि स्कॉर्पियो में सवार दो युवक घायल हो गए. जिन्हें 108 एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं बस में सवार कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.

रीको थानाधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि शुक्रवार रात को निजी बस बाड़मेर से कोटा जा रही थी. वही स्कॉर्पियो गाड़ी जोधपुर से बाड़मेर की तरफ आ रही थी. इस दौरान उतरलाई ओवरब्रिज पर दोनों वाहनों की आमने-सामने से भीषण भिंड़त हो गई. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को बाड़मेर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं बाड़मेर-जोधपुर मार्ग पर लगे जाम को भी हटाकर यातायात सुचारू करवाया. हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

Both vehicles were damaged
क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहन (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: बोलेरो और पिकअप में भिड़ंत, 1 की मौत, 8 घायल... गुजरात से रामदेवरा जा रहे थे श्रद्धालु - Road accident in barmer

उन्होंने बताया कि हादसे में दो लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. उन्होंने बताया कि क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो गाड़ी को मौके से हटकर साइड में करवाया कर यातायात सुचारू करवाया गया है. ओवरटेक करते समय हादसे की बात सामने आई है. हालांकि जांच के बाद ही हादसे के कारणो पता चल पाएगा.

