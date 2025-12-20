ETV Bharat / state

नीमराणा में मिनी बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में बस चालक की मौत

हादसा ओवरटेक के कारण हुआ. ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर स्पीडब्रेकर बनवाने की मांग की है.

road accident in Neemrana
हादसे में क्षतिग्रस्त मिनी बस (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 11:51 AM IST

2 Min Read
बहरोड़: जिले के माजरीकलां गांव के पास स्टेट हाईवे पर शनिवार सुबह एक मिनी बस और ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने की टक्कर में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. मामले की सूचना मिलते ही नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

ओवरटेक बना हादसे का कारण: नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के माजरीकलां गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

प्रारंभिक जांच में मिनी बस के ओवरटेक के चलते यह हादसा हुआ है. हादसे में हरियाणा के कौथल निवासी बस चालक सुखराम की मौत हो गई. शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है. अभी तक मृतक के परिजनों द्वारा मामला दर्ज नहीं कराया गया है.

ग्रामीणों की मांग, बने स्पीड ब्रेकर: ग्रामीणों का कहना है कि माजरीकलां कस्बे में स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं. उन्होंने प्रशासन और सड़क निर्माण कंपनी से कई बार स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है. ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही स्पीड ब्रेकर और अन्य सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

