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मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं से मारपीट, बस चालक और साथियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा

दौसा: जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी में शनिवार रात आस्था का सफर अचानक डर और दर्द में बदल गया. दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को बदमाशों की बेरहमी का शिकार होना पड़ा. घटना इतनी गंभीर थी कि पूरे इलाके की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. शनिवार रात करीब 9 बजे एक कार में सवार श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे. जैसे ही वे कस्बे में एमएनपी पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचे, वहां पहले से एक स्लीपर बस बीच सड़क पर खड़ी मिली. बस चालक नो एंट्री वाले क्षेत्र में बस लेकर आ गया था और उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा था.

बस को बैक करते समय वह पीछे खड़ी श्रद्धालुओं की कार से टकरा गई. टक्कर के बाद कार सवार लोगों ने बस चालक से विरोध जताया और उसकी लापरवाही पर सवाल उठाए, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी. आरोप है कि बस चालक के साथ मौजूद अन्य लोगों ने उग्र होकर कार सवार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट शुरू कर दी. देखते-ही-देखते मामला बढ़ गया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जिससे कई लोगों को चोटें आईं.

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