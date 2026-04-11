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मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं से मारपीट, बस चालक और साथियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा

मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ बस चालक और उसके साथियों ने मारपीट कर दी.

मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं से मारपीट
मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं से मारपीट (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 10:21 PM IST

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दौसा: जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी में शनिवार रात आस्था का सफर अचानक डर और दर्द में बदल गया. दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को बदमाशों की बेरहमी का शिकार होना पड़ा. घटना इतनी गंभीर थी कि पूरे इलाके की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. शनिवार रात करीब 9 बजे एक कार में सवार श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे. जैसे ही वे कस्बे में एमएनपी पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचे, वहां पहले से एक स्लीपर बस बीच सड़क पर खड़ी मिली. बस चालक नो एंट्री वाले क्षेत्र में बस लेकर आ गया था और उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा था.

बस को बैक करते समय वह पीछे खड़ी श्रद्धालुओं की कार से टकरा गई. टक्कर के बाद कार सवार लोगों ने बस चालक से विरोध जताया और उसकी लापरवाही पर सवाल उठाए, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी. आरोप है कि बस चालक के साथ मौजूद अन्य लोगों ने उग्र होकर कार सवार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट शुरू कर दी. देखते-ही-देखते मामला बढ़ गया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जिससे कई लोगों को चोटें आईं.

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पुलिस ने बस जब्त की: घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. श्रद्धालुओं में डर और गुस्सा दोनों देखा गया. स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन तब तक आरोपियों ने अपना गुस्सा निकाल लिया था. मामले की सूचना मिलते ही मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया.

उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए बस कब्जे में ले ली गई है और आरोपियों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद घटना स्थल पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मशक्कत के बाद खुलवाया.

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