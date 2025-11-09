आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस में लगी आग, नालंदा से सीतामढ़ी चुनाव कराने जा रहे थे जवान

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 2:05 PM IST

वैशाली: आईटीबीपी जवानों से भरी बस जो नालंदा से सीतामढ़ी जा रही थी उसमें अचानक आग लग गई जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. बस में सवार जवानों को देखकर आसपास के लोग भी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने की कवायद शुरू कर दी. वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया. राहत की बात ये रही कि हादसे में सभी जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं.

आईटीबीपी जवानों से भरी बस जा रही थी सीतामढ़ी: बताया जा रहा है कि नालंदा से चुनाव कराने के बाद सभी आईटीबीपी जवान एक बस में सवार होकर सीतामढ़ी जा रहे थे. इसी दौरान हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के रामाशीष चौक पर बस के आगे के हिस्से से धुआं निकालने लगा. इस धुएं पर बस के ड्राइवर और आगे बैठे जवान की नजर पड़ी.

हाजीपुर के रामाशीष चौक पर रोकी गई बस : गाड़ी को साइड करके हाजीपुर के रामाशीष चौक पर रोका गया.जिसके बाद जवान और उनके साथ के सामानों को तेजी से नीचे उतारा गया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता के साथ आग बुझाने में अपनी पूरा सहयोग दिया जिसके चलते बस पूरे तरीके से जलकर खाक होने से बच गयी.

स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में की मदद :वहीं इसकी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर वैशाली पुलिस की टीम भी पहुंच गई.साथ ही इलाके के लोगों ने बस से जवानों को उतारने में मदद की साथ उतरते ही जवानों ने अपना सामान स्थानीय लोगों ने बाल्टी और पानी लेकर मदद के लिए दौड़ पड़े और जल्द ही बस की आग बुझा दी गई.

ड्राइवर ने दिखाई समझदारी :सदर थाना क्षेत्र में बस के अगले हिस्से से अचानक तेज़ धुआं निकलने लगा। चालक ने खतरे को भांपते हुए बिना समय गंवाए बस को रोका और सभी जवानों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। राहत की बात यह रही कि किसी भी जवान को कोई चोट नहीं आई.

दूसरी बस से भेजे गए आईटीबीपी जवान :आईटीबीपी जवानों के लिए मौके पर फिर दूसरी बस भेजी गई. जिसमें सभी जवान अपने सामानों के साथ सवार हुए और सीतामढ़ी के लिए रवाना हो गए. इस घटना के चलते कुछ देर के लिए हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हुआ लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस ने अपनी तत्परता से यातायात को खुलवा दिया है.


