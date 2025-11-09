ETV Bharat / state

आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस में लगी आग, नालंदा से सीतामढ़ी चुनाव कराने जा रहे थे जवान

आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस में लगी आग ( ETV Bharat )