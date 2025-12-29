दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में एक की मौत
बस और ट्रक की टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई. हादसा घने कोहरे के कार हुआ.
अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बस और कैंटर(मिनी ट्रक) की टक्कर में कैंटर चालक आसिफ (उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक सलमान और बिलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से भी कैंटर की टक्कर हो गई. गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.
हादसा चैनल नंबर 147.7 पर हुआ: थानाधिकारी राजपाल चौधरी ने बताया कि हादसा एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 147.7 पर हुआ. सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और उन्होंने रेणी थाना पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. थानाधिकारी ने बताया कि सुबह फोन पर हादसे की जानकारी मिली. मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि बस ने आगे चल रहे कैंटर को पीछे से टक्कर मार दी. कैंटर चालक की मौके पर मौत हो गई, जिसका शव रेणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
घायलों का निजी अस्पताल में इलाज: थानाधिकारी ने बताया कि घायल सलमान और बिलाल को एंबुलेंस से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की सूचना पर अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. थाना अधिकारी ने हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा बताया. कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे चालक वाहन नियंत्रित नहीं कर सके.
हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. एनएचएआई टीम की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटवाकर यातायात बहाल कराया गया. थाना अधिकारी राजपाल चौधरी ने बताया कि घटनास्थल पर सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक भी टक्कर का शिकार हुआ. बस में यात्री सवार थे. लेकिन किसी को चोट नहीं आई. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि इन दिनों जिले में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है. ऐसे में तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं. क्योंकि कोहरे में दृश्यता कम होने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.
