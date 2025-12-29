ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में एक की मौत

बस और ट्रक की टक्कर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बस और कैंटर(मिनी ट्रक) की टक्कर में कैंटर चालक आसिफ (उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक सलमान और बिलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से भी कैंटर की टक्कर हो गई. गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हादसा चैनल नंबर 147.7 पर हुआ: थानाधिकारी राजपाल चौधरी ने बताया कि हादसा एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 147.7 पर हुआ. सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और उन्होंने रेणी थाना पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. थानाधिकारी ने बताया कि सुबह फोन पर हादसे की जानकारी मिली. मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि बस ने आगे चल रहे कैंटर को पीछे से टक्कर मार दी. कैंटर चालक की मौके पर मौत हो गई, जिसका शव रेणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. इसे भी पढ़ें- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, दो लोगों की हुई मौत