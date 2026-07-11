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कार्रवाई: प्रतापगढ़ में आदतन अपराधी के सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

पुलिसकर्मियों ने पहने बॉडी कैमरे: कार्रवाई राजस्व ग्राम नौगांवा की आराजी संख्या 104 पर की गई. कुल 1.74 हेक्टेयर की यह भूमि चरनोट गोचर श्रेणी की सरकारी भूमि है. आरोप है कि जरीन खां पुत्र महमूद खां निवासी नौगांवा ने इस भूमि के लगभग 0.02 हेक्टेयर हिस्से पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था. अरनोद तहसीलदार ने 9 जुलाई के जारी पत्र के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तय की. कार्रवाई के दौरान पुलिस लाइन, अरनोद, रठांजना, धमोत्तर, कोटड़ी, हथुनिया, प्रतापगढ़ और सुहागपुरा थानों से जाप्ता तैनात किया गया. कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई. पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरा और हेलमेट कैमरे के साथ ड्यूटी के निर्देश दिए.

प्रतापगढ़: जिला प्रशासन ने अरनोद क्षेत्र के आदतन अपराधी जरीन खां के सरकारी चरनोट भूमि पर किया अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई न्यायालय तहसीलदार अरनोद के प्रकरण संख्या 24/2026 में पारित आदेश की पालना में जिला प्रशासन के निर्देशन तथा अरनोद तहसीलदार के नेतृत्व में हुई. इस दौरान थाना अधिकारी शिवलाल मीणा समेत भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा.

एक दर्जन केस दर्ज: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जरीन खां आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ अरनोद, कालूखेड़ा तथा प्रतापगढ़ सहित विभिन्न थानों में हत्या, साक्ष्य मिटाने, घर में घुसकर मारपीट, चोरी, जानलेवा हमला तथा एनडीपीएस एक्ट सहित करीब 12 गंभीर मामले दर्ज हैं. कई मामलों में सजा हो चुकी है जबकि कई विचाराधीन हैं. तहसीलदार अरनोद नितिन मेरावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व ग्राम नौगांवा की सरकारी गौचर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया. सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

तीनों बेटों के खिलाफ मामले दर्ज: जरीन खां के परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड है. उसके बेटे शाहरुख के खिलाफ केरल के कन्नूर जिले के थलिश्शेरी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) और 29 के तहत मादक पदार्थों की तस्करी का मामला दर्ज है. इसमें चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है. दूसरे बेटे सलमान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित मारपीट और धमकी के कुल पांच मामले दर्ज हैं. तीसरे बेटे अरबाज के खिलाफ भी केरल के कन्नूर जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की तस्करी का मामला दर्ज है.

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पुलिस व प्रशासन की सख्ती: पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में तस्करों की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज करने की कार्रवाई जारी है. जिला प्रशासन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए निर्माणों पर बुलडोजर चला रहा है.

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