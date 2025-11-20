ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत ढही, दस मजदूर दबे; चार की मौत

ग्रेटर नोएडा के नगला हुकुम सिंह गांव में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक ध्वस्त हो गई.

ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा
ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा (IANS)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 20, 2025 at 10:01 AM IST

Updated : November 20, 2025 at 12:37 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला हुकम सिंह में बुधवार को निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया. जैसे ही लेंटर ढहा, काम कर रहे मजदूरों के ऊपर भारी मात्रा में मलबा गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने शोर सुनते ही तत्काल राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचना दी. सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं.

भारी मशीनों और उपकरणों की मदद से युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. शुरुआती अनुमान के अनुसार 10 से 12 मजदूर मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई गई थी. इस हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई. संयुक्त प्रयासों से 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिन्हें उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों की निगरानी की.

उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है. घायल मजदूरों के उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए. साथ ही इस हादसे की विस्तृत जांच कराई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. स्थानीय लोगों के अनुसार, लेंटर डालने का कार्य जारी था कि अचानक पूरी संरचना ढह गई. प्रारंभिक स्तर पर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी और कमजोर निर्माण सामग्री को हादसे का कारण माना जा रहा है. जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और राहत कार्य में बाधा न आए. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें लगातार मलबा हटाने के काम में लगी हुई हैं, और आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अभी और मजदूर फंसे हो सकते हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा और प्राथमिकता सभी संभावित फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की है.

डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया कि थाना रबूपुरा पुलिस इमारत का निर्माण करवा रहे महावीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. महावीर सिंह हादसे के बाद से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

