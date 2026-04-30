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ट्रैक्टर चढ़ाकर भाई की हत्या, पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप

पचेरी कलां थाना क्षेत्र में दो भाइयों में झगड़ा इतना बढ़ा कि एक भाई ने दूसरे की हत्या कर दी.

Brother Murdered His Sibling
मृतक अनूप (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 6:52 PM IST

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झुंझुनू: पचेरी कलां थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. किसी बात को लेकर सगे भाई अजीत और अनूप के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि अजीत ने बड़े भाई अनूप से मारपीट की और फिर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे कुचल दिया. चाचा के बेटे कृष्ण यादव ने अपने पहुंचने से पहले ही यह वारदात होने का आरोप लगाया है. गंभीर रूप से घायल अनूप को इलाज के दौरान बुहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित कर दिया गया. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया.

थानाधिकारी बनवारी लाल यादव ने बताया कि रसूलपुर निवासी अनूप पुत्र कवर सिंह अपने घर आया हुआ था. इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपने सगे भाई अजीत पुत्र कवर सिंह से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि अजीत ने अनूप के साथ मारपीट शुरू कर दी.

थानाधिकारी बनवारी लाल यादव (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें: बड़ा खुलासा : जेल में बैठकर रची साजिश और बाहर हुई हत्या, 1000 CCTV, 750 संदिग्ध...तब पकड़ में आया षड्यंत्रकारी आरोपी

चाचा के बेटे ने लगाया ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप: थानाधिकारी ने बताया कि घटना के दौरान अनूप ने अपने चाचा के बेटे कृष्ण यादव को फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट हो रही है और स्थिति गंभीर है. सूचना मिलते ही कृष्ण यादव मौके पर पहुंचे. उनका आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही अजीत ने ट्रैक्टर चढ़ाकर अनूप को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद परिजन अनूप को पचेरी के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे बुहाना रेफर कर दिया गया. बुहाना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही थाना पचेरी कलां पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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FAMILY DISPUTE IN JHUNJHUNU
MURDER DUE TO FAMILY DISPUTE
ACCUSED FLED AFTER INCIDENT
BROTHER MURDERED HIS SIBLING

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