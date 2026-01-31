ETV Bharat / state

जोधपुर एम्स में 2026 का पहला अंगदान: ब्रेन डेड श्रमिक ने तीन लोगों को दिया नया जीवन

श्रमिक की किडनी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर भेजी ( Photo courtesy : aiims jodhpur )