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बूंदी के देवेन्द्र का दमदार मुक्का: नेशनल गोल्ड जीतकर एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित

बूंदी जिले के छपावदा गांव के एक युवक को अंडर-23 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है.

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स्वर्ण पदक प्राप्त करते देवेंद्र (Etv Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 2:07 PM IST

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बूंदी: जिले के छोटे से गांव छपावदा से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले युवा मुक्केबाज देवेन्द्र सिंह सोलंकी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है. हाल ही में अंडर-23 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देवेन्द्र ने राजस्थान को गौरवान्वित किया है और अब उनका चयन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है.

जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन सिंह चुंडावत ने बताया कि आंध्र प्रदेश के भीमावरम में 19 से 22 मार्च तक आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देवेन्द्र का प्रदर्शन शुरू से ही शानदार और पूरी तरह से एकतरफा रहा. उन्होंने अपने पहले मुकाबले में ही प्रतिद्वंद्वी को 5-0 के स्पष्ट अंतर से हराकर अपने इरादे जता दिए थे. इस जीत ने न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि अन्य खिलाड़ियों के लिए भी एक कड़ा संदेश दिया कि वे इस प्रतियोगिता में किसी से कम नहीं हैं.

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खेल अधिकारी ने बताया कि दूसरे मुकाबले में देवेन्द्र ने गोवा के खिलाड़ी के खिलाफ जबरदस्त आक्रामकता दिखाई और पहले ही राउंड में आरएससी (रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट) के जरिए मुकाबला समाप्त कर दिया. उनकी तेज गति, सटीक पंच और रिंग में रणनीतिक समझ ने दर्शकों और निर्णायकों को खासा प्रभावित किया. सेमीफाइनल में चंडीगढ़ के खिलाड़ी के खिलाफ भी देवेन्द्र का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा. उन्होंने मुकाबले को नॉकआउट के जरिए समाप्त करते हुए फाइनल में जगह बनाई.

फाइनल मुकाबले में पंजाब के मजबूत और अनुभवी खिलाड़ी के खिलाफ देवेन्द्र ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया. पूरे मुकाबले में उन्होंने विरोधी को कोई मौका नहीं दिया और 5-0 के एकतरफा फैसले से स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही देवेन्द्र ने न केवल चैंपियनशिप जीती, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के लिए पदक जीतने की क्षमता रखते हैं.

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खेल अधिकारी ने बताया कि देवेन्द्र सिंह सोलंकी की इस उपलब्धि के पीछे वर्षों की कठिन मेहनत और समर्पण छिपा है. वे वर्तमान में खेल संकुल में अल्पकालिक बॉक्सिंग प्रशिक्षक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित कर रहे हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार संघर्ष किया और आज उसी का परिणाम है कि वे देश के शीर्ष मुक्केबाज़ों में शामिल हो चुके हैं.

बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयन: खेल अधिकारी ने बताया कि इस स्वर्णिम सफलता के साथ ही देवेन्द्र का चयन अब अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित होगी. इस प्रतियोगिता में वे 48 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह अवसर उनके लिए एक बड़ा मंच है, जहां वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे.

देश का नंबर-1 बॉक्सर घोषित: जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन सिंह चुंडावत ने देवेन्द्र की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बताया कि उन्हें इंडियन अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा देश का नंबर-1 बॉक्सर घोषित किया गया है. साथ ही इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (आईबीए) की विश्व रैंकिंग में वे 16वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो उनकी निरंतर प्रगति और शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है. देवेन्द्र की यह सफलता न केवल बूंदी जिले, बल्कि पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है.

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