भजनलाल सरकार के दो साल: RUHS में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, हील इन राजस्थान-2025 पॉलिसी का शुभारंभ

जयपुर: प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई सौगातें दीं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का हर नागरिक निरोगी, स्वस्थ और खुशहाल हो, इस संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ‘स्वस्थ राजस्थान’ के लक्ष्य पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. इसके अंतर्गत प्रदेश में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का ढांचा तैयार करने के साथ ही गांव-ढाणियों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच को सुगम बनाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें दी गई हैं. RUHS में चिकित्सा सुविधाओं से युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक की शुरुआत की गई. यह ब्लॉक 20 करोड़ रुपये की लागत से बना है, जिसमें आईसीयू बेड, इमरजेंसी के लिए विशेष बेड, एडवांस्ड वेंटिलेटर सिस्टम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर और डायलिसिस आदि सुविधाएं हैं.

हील इन राजस्थान पॉलिसी: सीएम ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी- 2025 का विमोचन किया. उन्होंने कहा कि यह नीति प्रदेश को कम लागत वाले विश्वसनीय और सुलभ मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में मेडिकल कॉलेजों से लेकर सब सेंटर तक आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. इनमें 30 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति की बीएमआई, बीपी, शुगर और कॉमन कैंसर आदि की जांच कर उचित उपचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आरोग्य शिविर में आने वाले रोगियों को निशुल्क दवा और निशुल्क जांच उपलब्ध भी करवाई जा रही है.