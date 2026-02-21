ETV Bharat / state

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 पर लिखी किताब का विमोचन, न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने किया लोकार्पण

"टीका एवं व्याख्या" Hindu Marriage Act की आसान भाषा में व्याख्या करती है

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 9:08 PM IST

बरेली: शहर के बार एसोसिएशन सभागार में वरिष्ठ अधिवक्ता रजत बिंदल द्वारा लिखी गई किताब "टीका एवं व्याख्या" का लोकार्पण शनिवार को न्यायमूर्ति आलोक माथुर के द्वारा किया गया. कार्यक्रम में कई न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे.

यह किताब Hindu Marriage Act की आसान भाषा में व्याख्या करती है. लेखक रजत बिंदल ने बताया कि इस पुस्तक को तैयार करने में उन्हें करीब एक साल का समय लगा. इसमें उनके 34 साल के अनुभव का सार शामिल है. कार्यक्रम की शुरुआत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज हरित के स्वागत भाषण के साथ हुई. इसके बाद बार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा न्यायमूर्ति आलोक माथुर, जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह, मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अशरफ अंसारी का माल्यार्पण एवं बुके देकर स्वागत किया गया.

रजत बिंदल ने किताब में बताया है कि शादी से जुड़े कानून क्या हैं? पति-पत्नी के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? किन परिस्थितियों में तलाक लिया जा सकता है? आमतौर पर तलाक की प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है? इसके अलावा भरण-पोषण, परिवार और न्यायालय से जुड़े नियमों की भी जानकारी दी है.

रजत बिंदल ने कानून बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना, गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करना और विवाह के अपूरणीय विखंडन को तलाक का आधार बनाना.

इस मौके पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने कहा कि यह किताब वकीलों और कानून के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, उन्होंने युवा अधिवक्ताओं को कानून की नई जानकारी के साथ काम करने की सलाह दी.

वरिष्ठ अधिवक्ता रजत बिंदल द्वारा लिखित हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, टीका एवं व्याख्या पुस्तक में Hindu Marriage Act की धारा-दर-धारा सरल और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है.

इसमें विवाह, तलाक के विभिन्न आधार, न्यायिक पृथक्करण, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, भरण-पोषण (धारा 24 व 25) मानसिक व शारीरिक क्रूरता, बच्चों की अभिरक्षा तथा पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया गया है.

पुस्तक में तलाक की प्रक्रिया, संभावित समयावधि और वाद-पत्र के प्रारूप तक की उपयोगी जानकारी दी गई है. साथ ही लेखक ने कानून को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिनमें मामलों के निस्तारण की समय-सीमा तय करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करना, पहली सुनवाई पर समन तामील सुनिश्चित करना, संयुक्त अभिरक्षा को बढ़ावा देना. पत्नी को संपत्ति में स्पष्ट हिस्सेदारी, प्रतीक्षा अवधि 6 माह से घटाकर 3 माह करना, भरण-पोषण के लिए स्पष्ट मानक तय करना तथा विवाह के अपूरणीय विखंडन को तलाक का स्वतंत्र आधार बनाने का सुझाव शामिल है.

