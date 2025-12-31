नये साल से एक दिन पहले दिल्ली के सरकारी अस्पताल में बम की खबर, गेट पर मिला लावारिस बैग
सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर की जांच के बाद खुलासा किया कि ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था.
Published : December 31, 2025 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली: नव वर्ष से एक दिन पूर्व राजधानी दिल्ली में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सरकारी अस्पताल डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में बम होने की सूचना मिली. अस्पताल प्रशासन को मिली एक कॉल में बताया गया कि गेट नंबर-1 के अंदर एक लावारिस बैग रखा हुआ है, जिसमें से लगातार आवाज आ रही है. इस सूचना के मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई.
सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं. अस्पताल परिसर को घेर लिया गया और सुरक्षा के मद्देनजर मरीजों व उनके परिजनों में दहशत का माहौल देखने को मिला. कई मरीजों के मन में डर बैठ गया कि आखिर अचानक यह क्या हो गया. पुलिस ने तत्काल जांच प्रक्रिया शुरू की और अस्पताल में मौजूद लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई.
बम स्क्वाड की टीम ने संदिग्ध बैग की जांच की. इसके साथ ही डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने अपनी पूरी तहकीकात की जांच के दौरान पूरे अस्पताल परिसर को बारीकी से खंगाला गया ताकि किसी भी तरह की चूक न हो. दिल्ली में पहले हुए बम धमाकों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां इस अलर्ट के बाद और भी ज्यादा गंभीरता से जांच में जुट गई. करीब एक घंटे की गहन जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली जांच में पाया गया कि बैग के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी. बैग से केवल कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ, जिसमें तारों का जंजाल, कपड़े और एक मोबाइल चार्जर शामिल था. इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण बैग से आवाज आ रही थी.
फायर स्टेशन सीबीडी ग्राउंड के लीडिंग ऑफिसर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 10:28 बजे कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही सभी संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया और आवश्यक सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरी जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई वास्तविक बम की घटना नहीं थी.
जांच के बाद अधिकारियों ने खुलासा किया कि यह पूरी घटना सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और सतर्कता की जांच के लिए की गई एक मॉक ड्रिल थी. इसका उद्देश्य यह परखना था कि किसी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करती हैं. हालांकि इस मॉक ड्रिल ने कुछ समय के लिए लोगों को डरा जरूर दिया, लेकिन इससे सुरक्षा व्यवस्था की तत्परता भी सामने आई.
