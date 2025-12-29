बालोतरा: खेत में मिला 7 दिन से लापता युवक का क्षत-विक्षत शव, जांच में जुटी पुलिस
मृतक की पहचान जालोर निवासी बूटाराम के रूप में हुई है, जो 21 दिसंबर से लापता था.
बालोतरा: जिले के सिवाना उपखंड के तेलवाड़ा गांव की सरहद में रविवार को एक खेत में कंकालनुमा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शव की शिनाख्त जालोर जिले के ऐलाना गांव निवासी बूटाराम (30) पुत्र खेकाराम भील के रूप में हुई है. मृतक बूटाराम मंदबुद्धि था, जो 21 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे घर से निकला था. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी.
शव एक सप्ताह पुराना, जानवरों ने नोचा: सिवाना थानाधिकारी चंद्रसिंह ने बताया कि शव लगभग एक सप्ताह पुराना लग रहा है. जानवरों द्वारा नोचे जाने के कारण एक हाथ का पंजा अलग पड़ा हुआ मिला. ग्रामीणों ने इसे देखकर तुरंत सिवाना थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिवाना उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
जांच में जुटी पुलिस: थानाधिकारी चंद्रसिंह ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बतातया कि प्राथमिक जांच में शव कई दिन पुराना पाया गया है और क्षत-विक्षत हालत में हैं. मौत के वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे. पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच कर रही है.
युवक 21 दिसंबर से था लापता: मृतक के पिता खेकाराम ने बताया कि उनका पुत्र बूटाराम, जो मंदबुद्धि था, 21 दिसंबर की शाम करीब 4-5 बजे घर से निकला था और रात तक वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था. दो दिन तक तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद खेकाराम ने 26 दिसंबर को बिशनगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. अब सात दिन बाद सिवाना क्षेत्र के तेलवाड़ा गांव के खेत से शव कंकाल के रूप में मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
