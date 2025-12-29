ETV Bharat / state

बालोतरा: खेत में मिला 7 दिन से लापता युवक का क्षत-विक्षत शव, जांच में जुटी पुलिस

बालोतरा

बालोतरा: जिले के सिवाना उपखंड के तेलवाड़ा गांव की सरहद में रविवार को एक खेत में कंकालनुमा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शव की शिनाख्त जालोर जिले के ऐलाना गांव निवासी बूटाराम (30) पुत्र खेकाराम भील के रूप में हुई है. मृतक बूटाराम मंदबुद्धि था, जो 21 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे घर से निकला था. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. शव एक सप्ताह पुराना, जानवरों ने नोचा: सिवाना थानाधिकारी चंद्रसिंह ने बताया कि शव लगभग एक सप्ताह पुराना लग रहा है. जानवरों द्वारा नोचे जाने के कारण एक हाथ का पंजा अलग पड़ा हुआ मिला. ग्रामीणों ने इसे देखकर तुरंत सिवाना थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिवाना उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इसे भी पढ़ें- खींवसर: खेत में मिली बिना सिर वाली लाश, परिजनों ने जताया हत्या का शक