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सिकंदरा में नदी के कीचड़ में मिला करीब एक महीने पुराना शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Dausa )

दौसा : जिले के सिकंदरा क्षेत्र में गुरुवार को स्वामी नारायण फैक्ट्री के पास नदी के कीचड़ में एक व्यक्ति का कई महीने पुराना शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव पूरी तरह गल चुका था और हड्डियां बाहर निकल आई थीं. सिकंदरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. इस दौरान मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई.