सिकंदरा में नदी के कीचड़ में मिला करीब एक महीने पुराना शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
परिजनों ने अगस्त माह में युवक की गुमशुदी की रिपोर्ट दी थी.
Published : October 15, 2026 at 4:15 PM IST
दौसा : जिले के सिकंदरा क्षेत्र में गुरुवार को स्वामी नारायण फैक्ट्री के पास नदी के कीचड़ में एक व्यक्ति का कई महीने पुराना शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव पूरी तरह गल चुका था और हड्डियां बाहर निकल आई थीं. सिकंदरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. इस दौरान मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई.
करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा शव : सिकंदरा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सिकंदरा में स्वामी नारायण फैक्ट्री के पास नदी के कीचड़ में शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. शव की हालत देखकर उसके करीब एक महीने पुराना होने की आशंका जताई जा रही है. शव पूरी तरह गल जाने के कारण हड्डियां बाहर निकल आई थीं. वहीं, शव को जानवरों द्वारा क्षत-विक्षत किए जाने की भी आशंका जताई गई है. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.
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अगस्त में दर्ज करवाई थी गुमशुदगी : सिकंदरा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि डोलिका निवासी मृतक अमर सिंह बैरवा की गुमशुदगी को लेकर 24-25 अगस्त के करीब परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी. अब नदी के कीचड़ में शव मिलने के बाद उसकी पहचान हुई है. मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई. परिजनों ने पुलिस से हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की. इसी मांग को लेकर मौके पर परिजनों ने हंगामा किया. स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारी परिजनों से समझाइश करने में जुटे रहे.
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अधिकारियों की मौजूदगी में समझाइश के प्रयास : मामले की गंभीरता को देखते हुए मानपुर पुलिस उपाधीक्षक अशोक मीणा सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों की ओर से परिजनों को समझाने के प्रयास किए गए. थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामले में हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस अब शव मिलने की परिस्थितियों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
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