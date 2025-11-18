ETV Bharat / state

ड्यूटी से घर लौट रहे BLO पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार से गले पर वार कर किया घायल

जोधपुर: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं के फॉर्म का कार्य कर अपने घर लौट रहे एक बीएलओ पर मंगलवार देर शाम को जानलेवा हमला हो गया. घर लौटते समय एक युवक ने बीएलओ के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया. बीएलओ को घायल अवस्था में मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया. उनका आपातकालीन इकाई में उपचार किया गया. जानकारी मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची. घायल के बयानों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है.

घायल बीएलओ धर्मेंद्र गौड़ ने बताया कि उसकी पोस्टिंग काली बेरी क्षेत्र में है. वह पाल रोड पर प्रेम नगर में अपना बीएलओ का कार्य कर घर की तरफ जा रहा था. इस दौरान जैसे ही वह भगत की कोठी के पास अपने घर के लिए ऑटो से उतरा, तो इस दौरान वहां खड़े एक युवक ने उसका बैग छीना चाहा. लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा, तो उसने धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया.