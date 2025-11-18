ETV Bharat / state

ड्यूटी से घर लौट रहे BLO पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार से गले पर वार कर किया घायल

जोधपुर में एक बीएलओ पर तब हमला किया गया, जब वह अपना काम कर घर लौट रहा था.

BLO at the hospital
अस्पताल में बीएलओ (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं के फॉर्म का कार्य कर अपने घर लौट रहे एक बीएलओ पर मंगलवार देर शाम को जानलेवा हमला हो गया. घर लौटते समय एक युवक ने बीएलओ के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया. बीएलओ को घायल अवस्था में मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया. उनका आपातकालीन इकाई में उपचार किया गया. जानकारी मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची. घायल के बयानों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है.

घायल बीएलओ धर्मेंद्र गौड़ ने बताया कि उसकी पोस्टिंग काली बेरी क्षेत्र में है. वह पाल रोड पर प्रेम नगर में अपना बीएलओ का कार्य कर घर की तरफ जा रहा था. इस दौरान जैसे ही वह भगत की कोठी के पास अपने घर के लिए ऑटो से उतरा, तो इस दौरान वहां खड़े एक युवक ने उसका बैग छीना चाहा. लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा, तो उसने धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया.

बीएलओ पर हुआ जानलेवा हमला (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: SIR के काम जुटे BLO ने की आत्महत्या, परेशान व सस्पेंड करने की धमकी का आरोप, कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन

अस्पताल पहुंचे भगत की कोठी थाने के सहायक उप निरीक्षक हनवंत सिंह ने बताया कि शाम करीब 6 बजे कि यह घटना है. बीएलओ धर्मेंद्र गौड़ पर किसी ने हमला किया है. जिनका अभी अस्पताल में उपचार चल रहा है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

TAGGED:

BLO ATTACKED IN JODHPUR
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम
बीएलओ पर धारदार हथियार से हमला
BLO ATTACKED WITH SHARP WEAPON
DEADLY ATTACK ON BLO

