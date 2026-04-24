ETV Bharat / state

जैसलमेर में आज, जोधपुर में कल होगा ब्लैकआउट, नागरिकों से सजग रहने की अपील, जानिए वजह

जैसलमेर में आज होगा ब्लैकआउट अभ्यास: जैसलमेर की जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने जिलावासियों से अपील की है कि 24 अप्रैल (शुक्रवार) को आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल के दौरान किसी प्रकार की घबराहट न करें, बल्कि जिम्मेदार नागरिक की तरह सक्रिय भागीदारी निभाएं. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार होने वाला यह अभ्यास केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ आम नागरिकों की तत्परता और समन्वय की भी परख की जाएगी. जिला कलक्टर जोरवाल ने बताया कि इस दौरान हॉटलाइन एवं रेडियो संचार, नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली, ब्लैकआउट व्यवस्था, चिकित्सा, अग्निशमन एवं रसद सेवाओं का व्यापक परीक्षण किया जाएगा.

जैसलमेर/जोधपुर: राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर जिलों में प्रशासन आपदा प्रबंधन की तैयारियों का व्यापक परीक्षण करने जा रहा है. जैसलमेर में शुक्रवार को जबकि जोधपुर में शनिवार को मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा. इस दौरान निर्धारित समय पर सायरन बजाकर ब्लैकआउट किया जाएगा और विभिन्न विभागों की तत्परता, समन्वय एवं संसाधनों की उपलब्धता को परखा जाएगा. यह मॉक ड्रिल संभावित आपदाओं जैसे हवाई हमले, प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है.

जोधपुर में 25 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल: जोधपुर जिले में यह मॉक ड्रिल 25 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि इस अभ्यास में नागरिक सुरक्षा, पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत विभाग सहित जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों की सहभागिता रहेगी. गुरुवार को हुई बैठक के दौरान मॉक ड्रिल से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर विस्तार से चर्चा की गई. विशेष रूप से आपदा के समय त्वरित सूचना प्रसारण, सायरन के प्रभावी दायरे, ब्लैकआउट के दौरान जन-जागरूकता तथा संचार प्रणाली के प्रतिक्रिया समय को तीव्र करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक में एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर एवं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. जोधपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कई दिनों तक ब्लैक आउट हुआ था. उसके बाद अब ब्लैक आउट हो रहा है

ब्लैकआउट के दौरान रखें विशेष सावधानी: जिला प्रशासन ने बताया कि अभ्यास के तहत 5 मिनट का सायरन हवाई हमले के संकेत के रूप में बजेगा. सायरन बजते ही सभी नागरिकों को अपने घरों एवं आसपास की सभी प्रकार की लाइटें बिजली, इनवर्टर, जनरेटर, मोबाइल टॉर्च, वाहन लाइट, रोड लाइट, हाईमास्ट एवं हाईवे लाइट तुरंत बंद कर देनी हैं. जब तक 2 मिनट का "ऑल क्लियर" सायरन नहीं बजता, तब तक कोई भी लाइट चालू नहीं करनी है. ब्लैकआउट की कुल अवधि लगभग 15 मिनट रहेगी.

प्रशासन की अपील: न घबराएं, न फैलाएं अफवाह: जोधपुर जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अनावश्यक घबराहट से बचें. यह अभ्यास किसी भी प्रकार की वास्तविक आपदा नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और इस महत्वपूर्ण अभ्यास को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें.