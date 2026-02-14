मध्य प्रदेश का विकास देख केरल हुआ प्रभावित, 10 सदस्यीय डेलीगेशन कामकाज देखने पहुंचा
निकाय चुनाव जीत के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली समझने आया दल, स्थानीय ननि के विकास कार्यों का लिया जायजा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 8:03 PM IST
ग्वालियर: केरल से भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को एक दिवसिय दौरे पर ग्वालियर पहुंचा. भाजपा पदाधिकारियों और काउंसलर्स का 10 ये सदस्यीय डेलीगेशन केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन द्वारा किये गए विकास कार्य और उनकी कार्यप्रणाली को जानने पहुंचा. इस दौरान डेलीगेशन ने प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला का भी जायजा लिया.
ग्वालियर नगर निगम का विकास देखने पहुंचा केरल का दल
केरल से आया ये बीजेपी डेलीगेशन केरल में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी से प्रभावित हो कर मध्यप्रदेश भेजा गया है, जिससे ये डेलीगेशन यहां भाजपा और नगर निगम की स्ट्रेटेजी और कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सके. ये प्रतिनिधि मंडल दो दिनों तक शहर में हैं. पहले दिन दल के सदस्यों ने जिला भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात की तो वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधी स्थल पर भी गए. साथ ही मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की.
आदर्श गौशाला और सीएनजी प्लांट का किया निरीक्षण
केरल से आया प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला ग्वालियर के लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला भी पहुंचा. यहां उन्होंने गौ पूजा कर गौशाला का अवलोकन किया. इसके साथ ही गौशाला में बना प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट का भी निरीक्षण किया.
केरल में क्षेत्र विकसित कैसे हो, समझने भेजा गया
आदर्श गौशाला पहुंचे केरल डेलीगेशन में शामिल सदस्य राजेश पीटी ने कहा, '' जब निकाय चुनाव में एनडीए ने एलडीएफ के साथ अपना परचम लहरा दिया तो प्रधानमंत्री मोदी केरल आए थे, जिनसे विकसित काल के बारे में हमने चर्चा की थी. लेकिन एलडीएफ की सरकार बनवाने के बाद भी हम विकसित नहीं हो रहे हैं. जो भी एफर्ट्स हैं वो हमारे ही हैं लेकिन ये कैसे सफल हो ये सीखने और समझने के लिए डेलीगेशन को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भेजा गया है.''
विधानसभा अध्यक्ष तोमर से भी की मुलाकात
राजेश पीटी ने बताया, '' यहां हमने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, वे बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं. हमने आदर्श गौशाला भी देखी कि किस तरह यहां गौशाला का विकास किया गया है. कैसे परिवर्तन करना है. ये बाफी बात है कि, उसी गौशाला से यहां एक बायो सीएनजी प्लांट भी स्थापित कर दिया गया, जहां गौ माता के गोबर से सीएनजी गैस तैयार हो रही है. नगर निगम की कार्य पद्धतियों को भी वे सीखने का प्रयास कर रहे हैं.''
ग्वालियर में कई जगह जाएगा डेलीगेशन
वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जय प्रकाश राजौरिया ने कहा कि, " भारतीय जनता पार्टी केरल के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता जो नगर निगम में चुनाव जीते हैं बड़े संघर्ष के साथ. कई कार्यकर्ता बीजेपी और आरएसएस के वहाँ काम करते करते बलिदान हो गए, उनकी हत्याये कर दी गईं और उनके बीच में ये सदस्य प्रचंड बहुमत के साथ नगर पालिका और निगम चुनाव में जीत दर्ज कर आये हैं." उन्होंने बताया कि, प्रतिनिधियों के दौरे के पहले दिन लक्ष्मीबाई की समधी पर ले गए थे, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाक़ात करायी है, अभी गौशाला और नगर निगम के प्लांट पर जाने वाले हैं इसके बाद बीजेपी कार्यालय जाएँगे और क़िले का भी भ्रमण करेंगे.