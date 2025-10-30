ETV Bharat / state

सिरोही: आबूरोड सदर थाने में घुसा भालू, मंदिर से प्रसाद खाकर लौटा जंगल

आबूरोड सदर थाने के मंदिर में तीसरी बार भालू घुसा और प्रसाद खाकर लौट गया. पुलिस ने वन विभाग सूचित किया.

थाने के मंदिर में भालू
थाने के मंदिर में भालू (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
आबूरोड (सिरोही): जिले के आबूरोड में बुधवार रात करीब 12 बजे सदर थाने परिसर में एक बार फिर भालू के पहुंचने से हड़कंप मच गया. थाने के अंदर बने मंदिर में भालू के घुसने की यह तीसरी घटना है. भालू सीधे मंदिर की ओर गया और वहां रखा नारियल व घी का प्रसाद खाकर कुछ देर मंडराने के बाद जंगल की ओर लौट गया. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसकी वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पहले भी आ चुके हैं भालू: आबूरोड सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि थाने के ठीक सामने पहाड़ी से उतरकर भालू अक्सर परिसर में बने मंदिर आता है. प्रसाद (नारियल और घी) खाकर चला जाता है. इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है. करीब दो महीने पहले भी देर रात भालू मंदिर में घुसा था. उसने प्रसाद और जल पात्र उलट-पुलट दिए थे. ड्यूटी पर तैनात जवानों ने भगाने की कोशिश की, जिसके बाद वह दीवार फांदकर भाग निकला था. दूसरी घटना में करीब 20 दिन पहले थाने के पीछे वाले हिस्से में भालू दिखा था. उसने परिसर में रखे कुछ सामान को नुकसान पहुंचाया था.

आबूरोड थाने में घुसा भालू (ETV Bharat Sirohi)

इसे भी पढ़ें- माउंट आबू में भालुओं का आतंक, सड़क पर देर रात दिखा

माउंट आबू के बाद अब आबूरोड की तलहटी में भालुओं की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. थाने के सामने घनी झाड़ियों और पहाड़ी क्षेत्र होने से भालू अक्सर भटककर यहां पहुंच जाता है. इसके चलते वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि भालू से सतर्क रहें और छेड़छाड़ न करें. रात के समय उस क्षेत्र में आवाजाही न करें, जहां भालू का विचरण हो. वन विभाग ने भालू दिखने पर तुरंत सूचना देने की भी अपील की है. अधिकारियों ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है.

