सिरोही: आबूरोड सदर थाने में घुसा भालू, मंदिर से प्रसाद खाकर लौटा जंगल

आबूरोड (सिरोही): जिले के आबूरोड में बुधवार रात करीब 12 बजे सदर थाने परिसर में एक बार फिर भालू के पहुंचने से हड़कंप मच गया. थाने के अंदर बने मंदिर में भालू के घुसने की यह तीसरी घटना है. भालू सीधे मंदिर की ओर गया और वहां रखा नारियल व घी का प्रसाद खाकर कुछ देर मंडराने के बाद जंगल की ओर लौट गया. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसकी वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पहले भी आ चुके हैं भालू: आबूरोड सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि थाने के ठीक सामने पहाड़ी से उतरकर भालू अक्सर परिसर में बने मंदिर आता है. प्रसाद (नारियल और घी) खाकर चला जाता है. इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है. करीब दो महीने पहले भी देर रात भालू मंदिर में घुसा था. उसने प्रसाद और जल पात्र उलट-पुलट दिए थे. ड्यूटी पर तैनात जवानों ने भगाने की कोशिश की, जिसके बाद वह दीवार फांदकर भाग निकला था. दूसरी घटना में करीब 20 दिन पहले थाने के पीछे वाले हिस्से में भालू दिखा था. उसने परिसर में रखे कुछ सामान को नुकसान पहुंचाया था.